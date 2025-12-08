Suscribete a
La fiebre de los nuevos cazadores de estrellas

Miles de personas en todo el mundo se reúnen para capturar eventos celestes como los eclipses. Los astrofotógrafos planifican meticulosamente el lugar y el momento perfectos, creando una comunidad unida por la belleza del cielo

Imagen del eclipse lunar de marzo de 2025. La línea azulada es el reflejo de capa de ozono
Patricia Biosca

Mahón (Menorca)

Apenas pasan las siete de la tarde de un caluroso atardecer de septiembre en el Parque Natural de la Albufera de Grau, en la isla de Menorca. Los pocos turistas que quedan antes de que anochezca regresan de tomar fotografías del idílico y rayado faro ... de Favarich. A su paso, se cruzan con una treintena de personas cargadas con grandes mochilas, cámaras y trípodes, abrigadas con pantalones largos y chaquetas que contrastan con un tiempo casi estival. En un punto del camino, este variopinto grupo se desvía de la senda para empezar a andar campo a través, hacia unas colinas donde, para el ojo no entrenado, aparentemente no hay nada. No para ellos: esta gente sabe que desde aquel preciso punto, a las 20:15, se podrá observar (y fotografiar) un eclipse de Luna saliendo justo por detrás del faro. Si las nubes lo permiten, claro.

