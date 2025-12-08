La fiebre de los nuevos cazadores de estrellas

Apenas pasan las siete de la tarde de un caluroso atardecer de septiembre en el Parque Natural de la Albufera de Grau, en la isla de Menorca. Los pocos turistas que quedan antes de que anochezca regresan de tomar fotografías del idílico y rayado faro ... de Favarich. A su paso, se cruzan con una treintena de personas cargadas con grandes mochilas, cámaras y trípodes, abrigadas con pantalones largos y chaquetas que contrastan con un tiempo casi estival. En un punto del camino, este variopinto grupo se desvía de la senda para empezar a andar campo a través, hacia unas colinas donde, para el ojo no entrenado, aparentemente no hay nada. No para ellos: esta gente sabe que desde aquel preciso punto, a las 20:15, se podrá observar (y fotografiar) un eclipse de Luna saliendo justo por detrás del faro. Si las nubes lo permiten, claro.

«Yo y mi amigo somos de Barcelona», dice Juan señalando a su compañero José, que tiene una casa en Mahón y le ha invitado esos días. «Hemos hecho coincidir la visita con el eclipse», cuenta mientras se afana en colocar el trípode; luego ajusta la cámara y los parámetros correspondientes para tener la mejor instantánea. El perfil de estos dos amigos es el más habitual entre los asistentes allí reunidos y en la astrofotografía en general: hombre jubilado con tiempo (y cierto poder adquisitivo); no obstante, también están allí un par de amigas («Cada vez vemos más mujeres», señalan ambas) y un chico que no llega a la treintena, pero que se ha aficionado por su padre, al que acompaña aquella tarde.

Más grupos como este se reparten a la vez por toda España: en Sevilla o Alcañiz (Teruel) se han reunido un centenar en cada ubicación; en Madrid, más de 400 personas. Campo de Criptana, Granollers o Santa Cruz de Tenerife también albergan sus propias quedadas. Fuera de nuestro territorio, en ciudades como Lisboa (Portugal), Milán (Italia), Santo Domingo (República Dominicana) o Ciudad del Cabo (Sudáfrica), hay más gente esperando el eclipse para fotografiarlo. Más de 1.200 personas en 38 países intentando inmortalizar el momento en el que la Tierra se interpone en la luz que proyecta el Sol, creando una sombra que tiñe de rojo nuestro satélite, buscando el encuadre más espectacular alineado con un sujeto terrestre, ya sea una persona, una montaña o, en este caso, un faro, dando cuenta de lo espectacular del momento y del auge de la astrofotografía.

Algunos de los participantes en la quedada de astrofotografía frente al faro de Favarich (Menorca), al fondo de la imagen Jessica Rojas

Cálculos matemáticos

Detrás de estas quedadas y conectando a toda esta gente está PhotoPills, una aplicación creada por españoles que, de forma casi instantánea, proporciona a los usuarios el sitio y momento exacto (además de los parámetros de la cámara justos) para sacar la mejor foto al cielo, ya sea de la Vía Láctea sobre un castillo en Guadalajara o la Luna llena de invierno en Nueva Zelanda. Algo así como un Google Street View del cielo a tiempo real. «Antes se necesitaba casi ser matemático para encontrar el lugar y momento perfectos», explica frente al faro Germán Marquès, uno de los fundadores de la empresa junto con Rafael Pons.

Ambos, hace una década, cansados de sus trabajos, decidieron emprender juntos. «Nos pusimos a investigar los problemas que tenían los fotógrafos en ese momento, como la hora de salida y puesta de Sol, la hora dorada, la hora azul… Había que hacer muchos cálculos. Por ejemplo, si este faro tiene 28 metros, ¿cuál es el objetivo que debo utilizar para que salga la imagen que busco? Eso ahora te lo proporciona la aplicación».

El faro de Favarich con la Luna llena de fondo Antoni Cladera

Porque detrás de las imágenes de una enorme Luna llena con una estatua delante o una bailarina haciendo un espagat hay una preparación que puede llevar días, semanas o meses. «E incluso años. Imagina que quieres fotografiar un evento astronómico que solo se puede hacer una vez al año y ese día está nublado», explica Jessica Rojas, astrofotógrafa profesional también presente en la quedada de Menorca. «Yo he tardado hasta tres años en conseguir una foto». El algoritmo de PhotoPills es capaz de ahorrar mucho tiempo de ese, hasta ahora, titánico trabajo que muchas veces se dejaba a la suerte y a la pericia natural, lo que ha animado a muchos nuevos aficionados a probar con este pasatiempo que gana cada vez más adeptos.

Los astronautas españoles Sara García y Pablo Álvarez fotografiados frente a la Luna Jessica Rojas

En busca del mejor cielo

Como ni Marquès ni Pons eran fotógrafos, reclutaron a Antoni Cladera, astrofotógrafo mallorquín de reconocida trayectoria que ahora también es uno de los guías que recorre el mundo con viajes organizados por PhotoPills en busca de los mejores cielos. Acaba de volver de Namibia y ya tiene otra aventura a Canadá la próxima semana. Pero hoy está en la quedada de Menorca, la isla en la que actualmente reside, acompañando al resto del grupo y aconsejando a los presentes. Porque PhotoPills ya es algo más que una herramienta. «Nuestra intención es crear una comunidad», dice Cladera. De ahí que la convocatoria lanzada a través de redes sociales haya tenido tanto éxito.

Como uno más, ya ha puesto su cámara frente al faro y ahora ayuda al resto con los preparativos de sus fotos entre risas. En su camiseta se puede leer 'Plan and Pray' (planea y reza, en español), en alusión a que, a pesar de que el trabajo de cálculo y planificación esté hecho, sigue habiendo una parte bastante importante en manos de la suerte. «Al final dependes del tiempo», dice Cladera. «Si las nubes aparecen, da igual todo lo que has hecho antes. Pero si la suerte te regala un día despejado…».

Existe un reto aún mayor que fotografiar un eclipse lunar: inmortalizar uno solar. Este fenómeno se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando su luz y convirtiendo en una franja de nuestro planeta el día en noche por un par de minutos, algo que ocurrirá precisamente aquí, en nuestro país, el 12 de agosto de 2026 y se repetirá el 2 del mismo mes en 2027 y el 26 de enero 2028 (este último como eclipse angular). «Es mucho más difícil porque, si quieres fotografiar todas las fases, tienes que hacer 'bracketing' u horquillado (tomar varias imágenes de la misma escena con diferentes ajustes) muy rápido, en menos de un minuto en el mejor de los casos».

Cambiando en cuestión de segundos parámetros como la exposición, el enfoque o el balance de blancos, y combinando varias imágenes, los astrofotógrafos son capaces de captar el famoso 'Demon's Ring' o 'Diamond Ring', que se produce cuando la última luz del Sol brilla a través de un valle en el borde de la Luna. O las conocidas como Perlas de Baily, unos puntos brillantes de luz que aparecen alrededor de la Luna en los momentos anteriores y posteriores al eclipse solar causados por la luz desapareciendo entre las montañas lunares. También es muy codiciada la imagen de la cromosfera, donde se pueden a veces captar las erupciones que dan origen a las tormentas solares como la de mediados de noviembre, que provocó auroras boreales visibles desde el sur de España.

Las fases de un eclipse solar En la imagen principal, todas las fases del eclipse solar. A la izquierda, el 'Demon's Ring'; a la derecha, las Perlas de Baily, donde se puede ver los últimos rayos de Sol colándose entre las montañas y los valles lunares Antoni Cladera

«Más allá de la belleza de las imágenes, estas fotografías tienen utilidad científica», explica Rojas, quien lo aprendió por lo que ella pensó que era un fallo en una de sus capturas de un eclipse lunar. Al principio creyó que aquella franja azulada que salía entre la sombra y el satélite era un defecto en la fotografía; pero investigando descubrió que se trataba de la capa de ozono de nuestro planeta. «Es un reflejo en tiempo real muy complicado de captar y que los científicos usan para saber de forma muy fiable cómo se encuentra esta capa protectora en ese instante», aclara. Pasa lo mismo con los eclipses solares: son una forma eficaz de estudiar la corona solar, que de normal no se puede observar porque el brillo de nuestra estrella 'eclipsa' sus detalles.

España, lugar afortunado

Por ello, los tres próximos eclipses solares que serán visibles desde España reunirán no solo a curiosos y aficionados a la astronomía, también a científicos de todo el mundo que, sentando España como su base de operaciones, extraerán todo tipo de información del Sol y la Luna. Y, por supuesto, a los astrofotógrafos que tendrán un aliciente aún mayor: «El Sol se esconderá por el horizonte aún eclipsado, lo que nos dará una oportunidad única para alinearlo con cualquier cosa», apunta Rojas. «Los eclipses suelen estar en el cénit (el punto más alto en el cielo del Sol), por lo que tradicionalmente hemos visto gente saltando desde avionetas o haciendo cosas loquísimas para conseguir una fotografía. En España el año que viene podremos hacerlo en el horizonte, sin despeinarnos».

«Yo ya he reservado alojamiento para agosto del año que viene en un pueblo cerca de Gijón», cuenta Juan. «A ver si tenemos más suerte que hoy», dice mientras recoge, ya de noche, sus bártulos tras haber podido inmortalizar tan solo un cielo encapotado. En el chat de PhotoPills, los fotógrafos de otras partes del mundo han tenido la misma suerte: un eclipse nublado. Poco tiempo después, Rojas y Cladera también empiezan a guardar el material a la luz de los frontales.

Un último vistazo cambia el plan. «¡Espera! ¿Veis eso?». Los cuatro o cinco valientes que aún quedan allí miran a través de su cámara. «¡Sí, aún se puede ver la mordida!». Encima del faro de Favarich se ha abierto el cielo y brilla, por un momento, el círculo amarillo de la Luna llena, que muestra una dentellada. Al final tenía razón Juan: había que tener esperanza.