Estrellas de agujero negro: el James Webb descubre una nueva clase de objetos cósmicos

Se trata de agujeros negros supermasivos que devoran materia tan rápido que se envuelven a sí mismos en un 'capullo' de gas extremadamente denso y caliente que brilla como si fuera una estrella

David Aguado, astrofísico: «Encontrar las primeras estrellas será como abrir la tumba de Tuntankamón»

En la ilustración, una 'Estrella de Agujero Negro', una clase potencialmente nueva de objeto cósmico con un agujero negro en su centro
En la ilustración, una 'Estrella de Agujero Negro', una clase potencialmente nueva de objeto cósmico con un agujero negro en su centro MPIA/HdA/T. Müller/A. de Graaff
José Manuel Nieves

El Telescopio Espacial James Webb lo ha vuelto a hacer. Pero esta vez su hallazgo no ha sido una galaxia 'imposible' en el inicio de los tiempos, ni tampoco moléculas orgánicas en la atmósfera de algún planeta lejano. Nada de eso. Esta vez los astrónomos, ... forzados quizá por una evidencia espectral imposible de ignorar, han propuesto la existencia de una nueva y extraña clase de objeto espacial, uno al que han llamado 'Estrella de Agujero Negro'. El estudio se acaba de publicar en 'Astronomy & Astrophysics'.

