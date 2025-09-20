Suscribete a
Una extraña 'anomalía' en el núcleo de la Tierra deja atónitos a los científicos

Se trata de un 'tirón' gravitatorio que, entre 2006 y 2008, generó una extraña señal procedente del núcleo y que no podía ser explicada por ningún desplazamiento de masa en la superficie, ni tampoco por cualquier proceso conocido en el manto terrestre

El núcleo interno de la Tierra va más despacio y ha cambiado de forma en las últimas décadas

En la ilustración, los dos satélites de la misión GRACE, que entre 2002 y 2017 midieron los cambios gravitacionales sufridos por la Tierra
En la ilustración, los dos satélites de la misión GRACE, que entre 2002 y 2017 midieron los cambios gravitacionales sufridos por la Tierra NASA
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Hace casi dos décadas, entre 2006 y 2008, algo inusual ocurrió en las entrañas de la Tierra, a miles de kilómetros de profundidad. En el límite entre el manto y el núcleo de nuestro planeta, a casi 2.900 kilómetros bajo la superficie, una ... enorme masa de roca experimentó un extraño cambio, algo imperceptible para cualquier instrumento basado en tierra, una alteración tan sutil que pasó inadvertida durante años, a la espera de que los ojos adecuados se posaran sobre los datos correctos.

