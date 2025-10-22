Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este miércoles 22 de octubre

Autora de 'No vas a heredar la empresa'

Ángela Esteban, psicóloga: «¿Qué sentiremos al final de la vida cuando veamos que nos hemos perdido muchas cosas por el trabajo?»

La autora de 'No vas a heredar la empresa' habla sobre cómo hemos normalizado el malestar en el trabajo y por qué deberíamos priorizar nuestro bienestar emocional

Silencio en las conversaciones: por qué incomoda tanto y cómo aprender a manejarlo

Cómo usar la respiración consciente para aliviar la carga mental

Ángela Esteban, psicóloga de 'No vas a heredar la empresa'.
Ángela Esteban, psicóloga de 'No vas a heredar la empresa'.
Melissa González

Melissa González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Más de la mitad de las personas se sienten quemadas con el trabajo. Sin darnos cuenta, nuestra vida ha pasado a ser una lista interminable de «pendientes» y nos levantamos con presión en el pecho y soñando con salir incluso antes de entrar a ... trabajar. La autoexigencia, el perfeccionismo y la culpa toman el mando con sus terribles «debería» o «tengo que». Y no hablemos de la pereza que se adueña de tantas personas... Las horas que se pierden en transporte público, los atascos... Mina nuestra autoestima. Definitivamente, el trabajo se ha convertido en un lugar temido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app