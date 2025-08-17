Suscribete a
ABC Premium

Cómo cultivar los tiempos en solitario para enriquecer el mundo interior

La psicóloga Belén Colomina explica en esta sesión de meditación guiada cómo convertir la soledad en una aliada para conocerse mejor y quererse más

Tres meditaciones para mantener la serenidad durante el descanso vacacional

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Meditar ayuda a conectar con el interior.
Meditar ayuda a conectar con el interior. freepik
Belén Colomina

Belén Colomina

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La soledad, cuando es elegida y acompañada con presencia, puede convertirse en un espacio profundamente nutritivo. No es ausencia ni carencia: es un silencio fértil, una pausa que nos permite volver a lo esencial. En esta meditación, te invito a habitar esos momentos de ... quietud como una oportunidad para reconectar contigo, para escuchar lo que a menudo se pierde en el ruido del día a día. Aprovechar la soledad no es encerrarse, sino abrirse. Abrirse a lo que sientes, a lo que necesitas, a lo que verdaderamente te habita. Es cultivar tu mundo interior con la misma atención con la que cuidarías un jardín: con tiempo, con escucha, con ternura.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app