Tres meditaciones para mantener la serenidad que las vacaciones nos ofrecen.

Qué tendrás las vacaciones que nos resean enteramente. Estamos tan ocupados la mayor parte del tiempo que en cuanto encontramos un momento de paz, el cuerpo y la mente saben buscar el camino para darnos la relajación, serenidad y desconexión que necesitamos.

Bajan las pulsaciones, no hay prisa y nos dejamos llevar. Ay, esa sensación tan buena de sentir que fluimos sin mirar un reloj, sin pensar en qué haremos después...

En estas meditaciones, la psicóloga Belén Colomina invita a parar y a apagar el ruido exterior e interior para conectar con todas las buenas sensaciones que estamos viviendo en estas semanas, especialmente con la paz que nos proporcionan las vacaciones.

1. Para crear en la mente un refugio de serenidad

Para respirar, soltar las tensiones y volver a habitar tu cuerpo con suavidad. A medida que te sumerges en esta práctica, notarás cómo se disuelven las capas de ruido y reaparece esa quietud profunda que te sostiene. Esta meditación es una invitación a descansar en ti mismo, a recordar que la serenidad no se busca afuera: se cultiva adentro.

Puedes disfrutr de la meditación completa pinchando aquí.

2. Entrenar la serenidad cuando reina la incertidumbre

Anclarse al presente desde la calma puede permitirte encontrar la paz suficiente en tu interior para seguir navegando la incertidumbre porque, si bien es cierto que no sabemos qué ocurrirá, sí sabemos que podemos optar por cómo quiero vivirla y afrontarla. Esta meditación de siete minutos te ayudará a no pensar en el futuro.

Puedes disfrutar de la meditación completa pinchando aquí.

3. Para envolver el cuerpo en serenidad

Con las altas temperaturas y el cansancio que suelen ser habituales en esta época del año puedes llegar a sentir que tu mente se embota y que aumenta tu irritabilidad. Generalmente, cuando estos estados aflictivos aparecen solemos quejarnos pero no actuamos para aliviarlos. Sin embargo, esta propuesta para poder serenar tu cuerpo y tu mente es necesaria.

Puedes disfrutar de la meditación completa pinchando aquí.

Podemos encontrarnos cada domingo en ABC Bienestar (te pongo aquí el listado de las meditaciones guiadas). Además puedes saber más sobre mi trabajo en torno a los beneficios de la meditación en el libro 'El poder sanador del silencio' (Grijalbo) y en la cuenta de instagram: @belencolomina.