Ya hay fecha para el fin del calor extremo en España

Vacaciones en soledad: «Cuando no hay que adaptarse al ritmo de otros pueden pasar cosas muy bonitas»

Cuatro psicólogas explican cómo convertir el descanso vacacional solitario en una oportunidad para mejorar el autoconocimiento y la salud emocional

Por qué hay personas que no son felices en vacaciones

Raquel Alcolea

Ambivalente, circunstancial y paradójica la soledad puede ser una carencia o un signo de abundancia. Si es elegida y buscada, permite liberarse, vivir momentos de introspección y disfrutar de un estado de calma. Pero si no es una vivencia deseada, se puede convertir en ... una prisión o en un vacío que algunas personas llenan de tristeza, sufrimiento y a veces hasta de enfermedad. Y eso es algo que se acentúa especialmente en los periodos vacacionales en los que la visión negativa de la soledad tiende a aumentar por las dinámicas y expectativas sociales y familiares. La explicación está en que el descanso estival suele asociarse a recuerdos de experiencias compartidas, reencuentros, alegrías, fiestas y reuniones amistosas que avivan la nostalgia, una emoción que conecta directamente con la sensación de carencia. Pero además el hecho de ver o ser testigo del disfrute de otros, tanto en la vida cotidiana, como en las redes sociales, puede acentuar aún más esa percepción de exclusión y aislamiento o ese recordatorio constante de la falta de contacto social.

