¿Puede un nivel bajo de vitamina D ser culpable de tus kilos de más?

A estas alturas es probable que conozcas la importancia de la vitamina D para tu salud en general. Además de su función en la ayuda para absorber el calcio y, con ello, contribuir a una buena salud ósea, la vitamina D también regula ... muchas otras funciones celulares del cuerpo influyendo en la salud del sistema inmune, la función muscular y la actividad de las células cerebrales. No es moco de pavo, pero ¿sabes que influencia tiene en tu composición corporal? Veamos los sorprendentes resultados de un estudio* realizado recientemente.

En 2020, unos científicos reunieron a 47 atletas universitarios para probar los efectos en la pérdida de grasa del consumo de 1000 UI de vitamina D y del entrenamiento combinados a diario. El diseño de la investigación se extendía durante tres meses, pero al mes de haber comenzado llegó el COVID, el confinamiento y cerraron los gimnasios como otras tantas cosas. Esto ocasionó que los participantes dejaran de entrenar, sin embargo, 27 de ellos siguieron tomando la vitamina D que les habían suministrado.

Después de los tres meses previstos, los científicos volvieron a examinar a los atletas sólo para ver qué había ocurrido. Los atletas que no tomaron vitamina D durante el confinamiento aumentaron su porcentaje de grasa en 1,9 puntos. Pero aquellos que tomaron vitamina D solo aumentaron dicho porcentaje en 0,2 puntos.

En un periodo de tiempo tan corto, esa es una gran diferencia. Los científicos llegaron a la conclusión de que la suplementación con vitamina D podría tener efectos beneficiosos a la hora de mantener la composición corporal en circunstancias en las que la actividad deportiva disminuye.

¿Estaban en lo cierto?

Este estudio tuvo algunas limitaciones precisamente por el propio confinamiento. Afortunadamente, otros estudios* sobre la vitamina D y la pérdida de grasa dieron más credibilidad a estas afirmaciones. Arunabh, et al., descubrió que el porcentaje de grasa corporal está inversamente relacionado con los niveles séricos (concentración de una determinada sustancia en el suero sanguíneo) de vitamina D3.

Otro estudio encontró que el aumento de los niveles de vitamina D mediante la suplementación conducía a una reducción de la grasa corporal. De cualquier manera parece claro el papel que desempeña la vitamina D en el mantenimiento del porcentaje de grasa incluso durante períodos de inactividad y ese es un dato importante.

Otras razones por las que las personas activas deberían tomar vitamina D

La suplementación con vitamina D puede ayudarnos a estar o mantenernos más delgados, pero los efectos positivos de la vitamina D son varios, particularmente en personas activas y a las que les gusta hacer ejercicio:

Efectos en el músculo esquelético: tener niveles óptimos de vitamina D aumenta la síntesis de las proteínas, la producción de ATP y la capacidad general para realizar ejercicios aeróbicos y anaeróbicos.

Efectos en la función pulmonar: los niveles bajos de vitamina D se correlacionan con una capacidad pulmonar reducida. Sin embargo, los niveles óptimos de vitamina D garantizan una estructura pulmonar saludable, mayor capacidad, y un intercambio óptimo de oxígeno.

Efectos en el corazón: sin niveles adecuados de vitamina D, las arterias se endurecen y la probabilidad de aterosclerosis aumenta.

Efectos en la salud sexual: las mujeres que tienen niveles más elevados de vitamina D también tienen niveles circulantes más altos de estradiol, testosterona, FSH, LH y DHEA, lo que, lógicamente, puede llevar a tener más orgasmos. Del mismo modo, la suplementación con vitamina D puede aumentar significativamente (53,5 nmol/l) los niveles de testosterona en los hombres, al menos según un estudio*.

El problema de la suplementación con vitamina D

La vitamina D no funciona (al menos en lo que respecta al sistema inmunológico) si no hay suficientes niveles de magnesio en el cuerpo para estimularla. Aunque sería asunto de otro artículo, se sabe que la deficiencia de magnesio en la población no es nada rara, y la situación es aún peor en deportistas porque este mineral se pierde considerablemente a través del sudor. De hecho, es esta deficiencia generalizada de magnesio la que podría ser responsable de la mayoría de las deficiencias de vitamina D en primer lugar.

Qué hacer

La mayoría de nosotros no estamos dispuestos a comer las cantidades necesarias de alimentos ricos en magnesio para alcanzar un nivel óptimo. Si queremos ir a lo seguro, la opción de la suplementación de magnesio puede estar bastante justificada tal y como defendía la difunta Ana María Lajusticia.

En cuanto a la vitamina D, una analítica revisada por tu médico es la mejor manera de valorar si es necesaria la suplementación, algo que de hecho suele ser bastante habitual en gran parte de la población.

