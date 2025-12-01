David Céspedes, doctor experto en longevidad, sobre los 10.000 pasos: «Si quieres mantenerte joven empieza por hacer sentadillas»

La actividad física regular es uno de los pilares más sólidos para vivir más años y con mejor calidad de vida, tanto a nivel físico como mental, según la ciencia.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan a los adultos ... al menos entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado, combinado con ejercicios de fortalecimiento muscular, porque ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

En las personas mayores, el ejercicio es especialmente importante para conservar fuerza, equilibrio y movilidad, reduciendo el riesgo de caídas y manteniendo la capacidad para realizar actividades de la vida cotidiana.

Además, la actividad física se asocia con un menor deterioro cognitivo y con la prevención o retraso de enfermedades neurodegenerativas, lo que se traduce en un envejecimiento más autónomo y con mejor función mental. Incluso quienes parten de un estilo de vida sedentario pueden obtener beneficios significativos si comienzan a moverse de forma progresiva y constante, sea a la edad que sea.

En este sentido, el médico y experto en longevidad David Céspedes, a través de un breve vídeo que ha compartido en su cuenta de TikTok ha puesto sobre la mesa un tema que puede interesar a muchos: conseguir los beneficios de caminar 10.000 pasos haciendo otros ejercicios.

El médico David Céspedes explica qué ejercicio es como dar 10.000 pasos al día

Según expone el doctor, realizar esa actividad de caminata podría sustituirse por hacer 10 sentadillas cada 45 minutos durante una jornadaen la que estemos sentados durante mucho tiempo, «según un nuevo estudio científico», afirma.

Tal como indica Céspedes, este sencillo hábito ayuda a combatir el efecto nocivo de pasar muchas horas sentado, algo muy frecuente en trabajos de oficina o en personas mayores que pasan mucho tiempo viendo la televisión. El estudio en el que se basa sugiere que estas pausas activas equivalen a los beneficios de alcanzar unos 10.000 pasos al día, una cifra que muchas personas encuentran difícil lograr de forma constante.

Su mensaje es claro: «Si quieres mantenerte joven empieza por hacer sentadillas», comenta, a la vez que recuerda que se deben hacer a un rimo «que te resulte cómodo y vayas mejorando poco a poco», para poder mantener este ejercicio en el tiempo y evolucionar a medida que lo vayas practicando.

Así, el médico explica que, al hacer este ejercicio «cuando tus músculos se contraen, liberan compuestos muy importantes para tu cerebro, tu metabolismo e incluso para la pérdida de grasa».

10 sentadillas en lugar de 10.000 pasos. Las investigaciones muestran que interrumpir largos periodos de estar sentado con solo 10 sentadillas cada 45 minutos mejora significativamente el control del azúcar en sangre, incluso más que salir a caminar durante 30 minutos seguidos. Publicado en el Scandinavian Journal of Medicine & Science, abril de 2024.

Cuando Céspedes hace esta afirmación sobre la longevidad y las sentadillas, está resumiendo la importancia de preservar la masa y la fuerza muscular como una de las grandes claves de la longevidad. La fuerza en las piernas está relacionada con mejor equilibrio, menor riesgo de caídas y mayor autonomía en la edad avanzada, por lo que trabajar estos músculos es una inversión directa en independencia futura.