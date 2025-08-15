Tres recetas ligeras con tomate para tus cenas de verano

Si hay un vegetal que se cuela en todas las ensaladas ese es el tomate. Pero hay que reconocer que nos gusta en muchos otros platos. ¿Qué tienen de bueno para que sean siempre los protagonistas?

Los tomates están cargados de una sustancia llamada licopeno. Les da su color rojo brillante, tiene propiedades antioxidantes y ayuda a protegernos de los rayos ultravioleta del sol. De la misma manera, puede ayudar a proteger las células del daño. Además, está cargado de nutrientes: tienen potasio, vitaminas B, C y E, y es rico en ácido fólico.

El Chef Bosquet, experto en cocina, sabe darle muchas utilidades al tomate, ofreciendo numerosas opciones para disfrutar de él y sorprender en la mesa con propuestas que van más allá de gazpachos y ensaladas en verano.

1. Tartar de tomate y atún

- 2 tomates

- 1 pepinillo

- Cebollino fresco al gusto

- Cilantro fresco al gusto

- Eneldo fresco al gusto

- Una cucharada de mostaza de Dijon

- Un chorrito de AOVE

- Lascas de ttún o bonito en conserva

Lo primero que haremos será pelar los dos tomates. Para ello retiraremos la piel con un cuchillo afilado. Para que sea más fácil pelarlos podemos escaldar ligeramente los tomates y pasarlos rápidamente a un cuenco con agua fría.

Cortamos los tomates en dados muy pequeños y los pasamos a un colador donde lo dejaremos durante diez minutos para escurrir el exceso de jugos. Recuerda que puedes reservar y usar ese líquido para aliñar una ensalada.

A continuación picamos en dados muy pequeños un pepinillo y lo añadimos al tomate. Hacemos lo mismo con cebollino fresco, cilantro fresco y eneldo fresco. Añadimos a la mezcla una cucharadita de mostaza de Dijon, escamas de sal negra, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y removemos bien.

Pasamos la mezcla a un aro de emplatar y presionaremos ligeramente con una cuchara para que compacte todo y retiramos el aro.

Por último decoraremos el tartar con unas lascas de bonito o de atún, unas escamas de sal negra, eneldo y aceite de oliva virgen extra. Emplatamos y a disfrutar.

Puedes ver toda la receta pinchando aquí.

2. Carpaccio de tomate

- 2 tomates maduros

- 20 gramos de aceite de oliva virgen extra

- Un chorro de zumo de limón

- 1 diente de ajo (picado)

- Un puñado de pistachos (picados)

- Eneldo fresco al gusto

- Sal en escamas al gusto

Lo primero que haremos será lavar los tomates y cortarlos en láminas muy finas. A continuación untaremos con un poco de aceite de oliva virgen extra la base del plato y repartiremos las rodaja de tomate, procurando hacer un emplatado cuidado.

Se prepara en un pequeño bote de cristal con tapa una vinagreta con aceite de oliva virgen extra, un chorrito de zumo de limón natural y un diente de ajo picado bien fino. Mezclamos bien y lo agitamos. Una vez que haya emulsionado repartimos la vinagreta por encima del tomate.

Para el emplatado final añadiremos pistachos picados, eneldo fresco y escamas de sal.

Puedes ver la receta completa pinchando aquí.

3. Tosta de pollo, pesto y tomate

- 1 pan para tostada

- Una cucharada de pesto para la crema y para el final

- 2 cucharadas de queso crema para la crema de queso

- 1 pechuga de pollo (asada o a la plancha)

- Tomates asados al gusto

Sobre nuestro pan, tostado previamente, ponemos la preparación del queso crema.

Después cortamos el pollo. Se aconseja hacerlo en una bandeja independiente. Se corta en láminas finas y lo ponemos en nuestra tosta.

Añadimos los tomates cherry asados, especias al gusto y ponemos un poco más de pesto. Cortamos y... ¡listo!

Puedes ver la receta completa pinchando aquí.

