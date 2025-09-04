Por qué una tostada con higos y ricotta es el desayuno perfecto en septiembre

El dulce aroma de los higos maduros que os trae el final del verano es una invitación a disfrutar de una fruta realmente deliciosa. Imagínate morder una crujiente y dorada rebanada de buen pan tostado cubierta con cremosa ricotta y deliciosas rodajas de higo, es toda una experiencia de sabor y te dejará con ganas de otro bocado.

Esta receta es tremendamente sencilla de realizar y perfecta para un desayuno o brunch y sobre todo en este momento en el que los higos, tanto blancos como negros comienzan su mejor momento y a estar presentes en todos los mercados.

No se trata sólo de una receta visualmente bonita sino que su sabor combina notas cremosas, dulces y a frutos secos que deleitarán tu paladar.

Ingredientes Ricotta 200 gramos

200 gramos Pistachos pelados ½ taza

½ taza Higos 4

4 Pan de masa madre 2 rodajas

2 rodajas Limón 1

1 Sal y pimienta negra

Unas ramas de albahaca fresca

Aceite de oliva virgen extra

Higos. @24zanahorias

PREPARACIÓN:

Comenzamos por pelar y picar finamente los pistachos con la ayuda de un cuchillo. Reservamos una pequeña cantidad para decorar. En un bol añadimos el queso ricotta, los pistachos picados y la ralladura de ½ limón.

Es importante que saquemos la ralladura lo más fina posible para lo que es ideal utilizar un microplane. Removemos mezclando ligeramente y también reservamos.

Ricotta.

Retiramos el rabo a los higos y los cortamos en seis partes, también podemos hacer rodajas si lo deseamos.

Bodegón de los ingredientes del plato.

Tostamos el pan, en este caso es un pan integral de masa madre. Extendemos la ricotta con pistachos sobre el pan. A continuación colocamos los higos cortados y las hojas de albahaca fresca.

Terminamos nuestras tostadas con más pistachos picados, una pizca de sal, pimienta negra y un hilo de aceite de oliva virgen extra (un arbequina combina a la perfección.

Los higos combinan especialmente bien con quesos frescos, pero también con los que estén ligeramente curados como el de cabra, los quesos de mezcla (cabra, oveja y vaca) o incluso los quesos de pasta blanda como el brie.

Además las aromáticas como el tomillo limonero o la albahaca son también buenos acompañamientos para tus recetas con higos.

Puedes disfrutar de todas las recetas de Catalina Prieto en su cuenta de instagram @24zanahorias y también cada semana en ABC Bienestar en este listado de recetas saludables.