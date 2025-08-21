Borani o berenjenas guisadas con tomate: la receta sabrosa perfecta para el verano

Es una receta ideal para la temporada estival

El borani banjan es un plato típico de la cocina afgana y es perfecta para elaborarla en verano ya que sus ingredientes principales, la berenjena y el tomate, está en plena temporada.

El plato se construye con finas rodajas de berenjena saladas que originalmente se fríen y luego se cocinan a fuego lento en una salsa de tomate casera a la que se le puede dar un toque picante. A esta combinación muy potente a nivel de sabor, se le añade el toque fresco del yogur y puede ir acompañado de pan naan o algún pan plano para poder comerlo directamente con las manos.

Para preparar este borani vamos a hacer pequeñas modificaciones ya que prepararemos la berenjena en air fryer (freidora de aire) en lugar de frita y utilizaremos unos espectaculares tomates rosas tan jugosos que mejorarán aún más esta receta clásica del guiso de la berenjena.

Ingredientes Berenjenas medianas 2

2 Tomates rosa medianos y bien maduros 4

4 Taza de yogur natural 1

1 Aceite de oliva virgen extra 1 cucharada

1 cucharada Dientes de ajo 3

3 Cucharada de pasta de tomate 1

1 Cucharadita de pimienta negra ¼

¼ Cucharadita de escamas de guindilla ¼

1 Unas hojas de perejil o menta fresca Al gusto

Estos son los ingredientes necesarios para realizar este plato catalina prieto

PREPARACIÓN:

Hay que cortar las berenjenas en rodas y salpimentarlas catalina prieto

- Cortar las berenjenas en rodajas, salpimentadas, añadirles un hilo de aceite de oliva virgen extra y llevar a air fryer unos 30 minutos a 180 ºC moviéndolas cada 10 minutos para que se cocinen por igual. Retirar cuando estén doradas y reservar.

Los tomates deben de ser lavados, pelados y troceados catalina prieto

- Pelar y picar los dientes de ajo muy finamente. Añadir a una sartén o sauté 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y dorar a fuego suave el ajo. Subir el fuego y añadir los tomates que habremos lavado, pelado y troceado. Añadimos también el tomate troceado, sal, pimienta negra y escamas de guindilla si nos gusta un toque picante. Cocinamos a fuego fuerte 5 minutos, bajamos el fuego, añadimos las rodajas de berenjena y dejamos que se guisen en el tomate con tapa puesta y hasta que el jugo se haya concentrado y la salsa de tomate esté espesa.

Este es el resultado final catalina prieto

- Para servir colocamos en el fondo del plato 2 cucharadas de yogur griego y vamos añadiendo capas de berenjena guisada, alternando con capas de tomate frito, finalizamos con un poco de yogur, pimienta negra extra y hojas frescas de perejil o menta, lo que le aportará un toque aromático y refrescante.

- Se puede servir con pan naan para acompañar.

- Acompaña de forma deliciosa platos de pollo o si te gusta la opción vegana-vegetariana, acompáñalo con unos garbanzos salteados con especias.

¡Ya sólo queda disfrutar!

