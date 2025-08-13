Los 10 picoteos más saludables de los chiringuitos de playa

En verano nada apetece más que un buen día de playa y como no, disfrutar de una comida o picoteo en tu chiringuito favorito, con unas buenas vistas al mar y la mejor compañía. Pero comer fuera de casa, no tiene que estar reñido ... con seguir un estilo de vida saludable, podemos encontrar alternativas más saludables y nutritivas. El truco es saber elegir más allá de los rebozados, las frituras y las salsas más pesadas, y aunque parezca difícil, siempre podemos encontrar alternativas deliciosas, saludables y con productos de temporada.

Así que, hoy te propongo 10 ideas de picoteos saludables que puedes encontrar fácilmente para disfrutar este verano sin renunciar al sabor.

1 Gazpacho y salmorejo

Nada hay más refrescante en verano que el gazpacho y el salmorejo para empezar una comida. Elaborados a base de hortalizas crudas como tomate, pimiento y pepino, son una fuente excelente de antioxidantes como el licopeno, vitaminas C y E, y agua, lo que los convierte en aliados perfectos para combatir el calor, hidratarse y saciarnos. Sin duda es de mis favoritos ya que es una apuesta que nunca falla.

2 Mejillones al vapor

Una de las opciones más saludables y completas que puedes encontrar en la mayoría de chiringuitos.

Al cocinarlos al vapor con una rodajita de limón o una hojita de laurel, mantienen todas sus propiedades. Los mejillones, almejas, berberechos, son bajos en grasa, ricos en proteínas de alto valor biológico, hierro, y una fuente destacada de vitamina B12, fundamental para la energía y el sistema nervioso.

Además, son fáciles de compartir, muy ligeros y a su vez saciantes.

3 Ensaladas

Son una opción sencilla, fresca y muy nutritiva, perfecta para los días calurosos.

Nos sacian por su contenido en fibra, nos hidratan frente a los días calurosos y nos aportan gran cantidad de nutrientes. Además, como en verano hay tanta variedad de verduras siempre van a ser una alternativa super sabrosa.

Si encima llevan algún ingrediente rico en proteínas siempre va a ser más completa nutricionalmente hablando. Como por ejemplo una ensalada variada con huevo duro y atún. Prácticamente la podemos encontrar en todos los sitios y es una alternativa súper saludable.

4 Marisco a la plancha o hervido

Langostinos, calamares, sepia, gambas… acompañados de verduras son opciones muy recomendables para un picoteo saludable. Al hacerse a la plancha o hervidos conservan todo su sabor y valor nutricional sin necesidad de añadir grasas extra ni recurrir al rebozado.

Son alimentos ricos en proteínas, minerales como el yodo y el selenio, y acompañados de una ensalada forman un plato completo, ligero y muy nutritivo, perfecto para cuidarse sin renunciar al disfrute del chiringuito.

5 Boquerones en vinagre

Un clásico del verano, fresco, ligero y lleno de beneficios. Los boquerones son una fuente excelente de Omega 3, proteínas y calcio, y su preparación en vinagre los convierte en una opción muy sabrosa sin necesidad de freírlos ni añadir grasas.

6 Pimientos del padrón o asados

Son una opción sencilla, sabrosa y perfecta para compartir.

A la plancha o asados con un toque de aceite de oliva, aportan fibra, antioxidantes y un punto saciante sin resultar pesados.

Además tienen el punto divertido de ver a quien le va a tocar el que pica a rabiar.

7 Hummus

Cada vez más chiringuitos incluyen opciones como el hummus, una alternativa rica en proteína, fibra y grasas saludables procedentes del garbanzo y el aceite de oliva.

Ideal para acompañar con bastones de zanahoria, pepino o incluso con unas rebanaditas de pan.

8 Sepia, calamar o pulpo a la plancha

Siempre podemos encontrarlos en cualquier chiringuito y son de las mejores opciones que podemos encontrar en el chiringuito.

Son bajos en grasa, ricos en proteína de alto valor biológico y minerales como el yodo o el selenio.

Además, si se cocinan a la plancha o a la brasa son una elección ligera y muy sabrosa.

Acompáñalos de ensalada o verduras a la plancha y así obtendrás un plato completo, saludable y con todo el sabor del mediterráneo.

9 Banderillas de verduras, encurtidos y gildas

Los encurtidos son siempre un recurso perfecto como picoteo saludable y suelen tenerlos en todos los chiringuitos.

Tienen poquita energía, fibra y lo mejor de todo es que son una excelente fuente de probióticos que pueden favorecer la salud digestiva.

Si encima le añadimos una anchoa o boquerón como es el caso de las gildas, tenemos el extra del Omega 3, así que son un 10 como elección.

Lo único pero que pueden tener es que tienen bastante sal y por lo que hay que moderar su consumo en aquellas personas que sufren de hipertensión y retención de líquidos.

10 Altramuces

Los altramuces son una legumbre muy nutritiva

Los altramuces son una legumbre muy nutritiva, ricos en proteínas, fibra y minerales como el magnesio y el hierro, ideales para un picoteo saciante y saludable. Además, tienen un bajo índice glucémico y pueden ayudar a mantener la sensación de saciedad por más tiempo.

Como ves, disfrutar de un buen picoteo en la playa no significa renunciar a la salud ni echar por tierra todo el esfuerzo que has hecho durante el año. Siempre puedes encontrar opciones nutritivas y ligeras perfectas para seguir cuidándote. Pero ojo, tampoco pasa nada si de vez en cuando te apetece pedir alguna otra cosa de la carta, la clave siempre va a estar en el equilibrio.

Se trata de elegir con sentido común, priorizando alimentos frescos y preparaciones saludables para que el verano sea una continuidad de una vida saludable.

Puedes saber más de la nutricionista Elisa Escorihuela a través de su cuenta de Instagram: @eliescorihuela , su labor en el Centro de Nutrición Nutt y en su libro 'Dietoterapia'. Además puedes leer todas las recomendaciones nutricionales que recogen sus artículos en ABC de 'Aula de nutrición'.