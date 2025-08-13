Suscribete a
ABC Premium
Última hora
EE.UU. revela que le ha incautado a Maduro joyas, yates y hasta una mansión en la República Dominicana
Aemet
Aviso en España por el tiempo que hará en el puente de agosto

recetas saludables

Los 10 picoteos más saludables de los chiringuitos de playa

Alternativas nutritivas, ligeras y deliciosas para desterrar los rebozados, las frituras y las salsas pesadas en verano

Los alimentos que ayudan a retrasar el envejecimiento

Los chiringuitos se convierten en nuestra segunda casa durante las vacaciones
Los chiringuitos se convierten en nuestra segunda casa durante las vacaciones freepik
Elisa Escorihuela

Elisa Escorihuela

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En verano nada apetece más que un buen día de playa y como no, disfrutar de una comida o picoteo en tu chiringuito favorito, con unas buenas vistas al mar y la mejor compañía. Pero comer fuera de casa, no tiene que estar reñido ... con seguir un estilo de vida saludable, podemos encontrar alternativas más saludables y nutritivas. El truco es saber elegir más allá de los rebozados, las frituras y las salsas más pesadas, y aunque parezca difícil, siempre podemos encontrar alternativas deliciosas, saludables y con productos de temporada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app