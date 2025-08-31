Pablo Ojeda explica en qué orden tomar los alimentos para no engordar: «Le estás metiendo...» El nutricionista ha recordado en 'Más Vale Tarde' esto puede ayudarnos a sentirnos más saciados, mejorar nuestras digestiones y rebajar los picos de la insulina y la glucosa en sangre

Perder peso es una de las grandes preocupaciones de muchos ciudadanos en nuestro país. Para ello, más allá de dietas milagro y entrenamientos extenuantes, la clave es mantener una alimentación equilibrada y saludable que permita que nuestro cuerpo se encuentre en las mejores condiciones posibles y así alcanzar nuestro peso óptimo sobre la balanza.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que, además de emplear alimentos saludables en nuestras comidas, conocer el orden en el que debemos consumirlos puede ayudarnos a no engordar, mejorar nuestras digestiones y rebajar los picos de la insulina y la glucosa en sangre. Así lo ha contado el nutricionista Pablo Ojeda en el programa 'Más Vale Tarde', donde ha dado las claves que debemos tener en cuenta a la hora de comer y que pueden ayudarnos a conseguir nuestro déficit calórico diario.

Pablo Ojeda explica por qué hay que comer las verduras primero

Ojeda ha explicado que el secreto para rebajar las calorías de nuestras comidas es «ir metiendo primero alimentos que nos generen una mayor saciedad», anticipando así las verduras a los hidratos de carbono o las proteínas. Al hacerlo de esta manera, conseguiremos llenarnos durante los primeros bocados con alimentos mucho menos calóricos y, cuando lleguemos a los segundos, en los que se incluyen carnes, pescados o pastas, estemos más tranquilos y no necesitemos comer mayor cantidad.

Siguiendo con este precepto, el experto en alimentación ha explicado que «uno de los grandes errores» que cometemos las personas a la hora de comer es empezar con un producto como el pan: «Yo comprendo que está muy bien, muy rico y que te entran muchas ganas, pero le estás metiendo mucha cantidad de calorías de inicio cuando lo que queremos buscar es poquitas calorías y más saciedad», ha recordado, recomendando que cojan «una manzana para ir más saciados» a todos aquellos que tengan la tentación de picotear el pan al salir a un restaurante.

En un plato de comida, la verdura tiene que ser siempre la primera elección: «Esto está muy cogido con los dedos, pero cuando comes ensalada antes de la pasta, engordas menos que si solo comes un plato de pasta, porque te sacias antes», ha vuelto a explicar el nutricionista, incidiendo en la importancia de tener en cuenta el orden de comidas. Aún así, ha explicado que la fibra también es una opción «súper saciante» y ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y a ir mejor al baño.

Este es el orden de alimentos que hay que seguir para no engordar según Pablo Ojeda

Una vez cubiertas las verduras, Ojeda ha recomendado seguir el siguiente orden a la hora de consumir: la proteína, las grasas, los azúcares y, por último, los almidones. Todo ello no sólo ayudará a una mejor digestión, sino también a controlar el peso de forma más efectiva.

El nutricionista también ha contestado a la pregunta del presentador, Iñaki López, sobre la sensación de «apetito voraz» que se queda poco después de ingerir la verdura. Respecto a esto, Ojeda ha puesto de ejemplo una jarra con agua y aceite para ilustrar cómo funciona nuestro estómago, explicando que si echas el alimento más saciante (la proteína y las grasas), tiendes a sentirte más hambriento y comes más cantidad. Sin embargo, si lo haces al contrario y comes la proteína cuando ya estás saciado, las cantidades son mucho menores y, por tanto, también la ingesta calórica.