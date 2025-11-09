Pablo Ojeda explica cuál es el aminoácido que ayuda a dormir mejor: «Cuando no consigamos...»

Conciliar el sueño no es, en muchas ocasiones, una tarea sencilla para todas las personas. Mientras encontramos la posición y conseguimos relajarnos lo suficiente como para dormirnos definitivamente, es posible que pase una considerable cantidad de tiempo. En este problema, la alimentación juega ... un papel crucial: al igual que la comida que ingerimos puede generarnos insomnio al consumir alimentos pesados, también puede ayudarnos a que nuestro sueño sea más efectivo y reparador.

Una realidad que ha evidenciado ahora el reconocido nutricionista Pablo Ojeda, que suele dar las claves para mantener una dieta algo más saludable y un estilo de vida acorde. El experto ha ofrecido sus consejos de salud en 'Más Vale Tarde', donde ha hablado del aminoácido esencial que debemos consumir si queremos dormir mejor y también de aquellos alimentos que lo incluyen.

Pablo Ojeda revela cuál es el aminoácido que ayuda a dormir mejor

El aminoácido en cuestión del que ha hablado Pablo Ojeda es el triptófano, una molécula esencial que podemos encontrar en diversos alimentos y que es crucial en la producción de serotonina y melatonina, ingredientes para tener un sueño reparador. Además, es necesario para la formación de serotonina, un neurotransmisor que desempeña un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, el sueño y el apetito.

Según ha contado en LaSexta el experto en alimentación, el triptófano «es un aminoácido esencial»: «Hay 9 aminoácidos esenciales porque tu cuerpo no los produce. Tenemos que cogerlos de los alimentos porque si no nos vamos al otro barrio», ha concretado el nutricionista en el programa presentado por Cristina Pardo e Iñaki López.

Aunque esta molécula también podemos obtenerla a partir de suplementos en pastillas, lo ideal es consumirlas en alimentos, ha señalado Pablo Ojeda: «Yo siempre soy partidario de lo natural, de los alimentos. Cuando no consigamos los requerimientos de los alimentos, metemos suplementos, que son favorables para eso. Suplementos no es sustituir, es complementar», ha recordado el dietista.

Asímismo, Ojeda también ha recalcado que, además de los alimentos ricos en triptófano, también es necesario Por otro lado, recalcaba la importancia de que pasen unas horas la cena y el momento de irnos a dormir: «Una cosa que se recomienda es dejar aproximadamente dos o tres horas. Aquí tenemos una costumbre de cenar tan tarde que después, claro, ¿cómo te vas a esperar dos horas?».

¿Cuáles son los alimentos más ricos en triptófano?

Existen muchos alimentos ricos en triptófano que pueden ser interesantes a la hora de introducirlos en nuestra dieta si buscamos un sueño mejor y más duradero. Uno de los preferidos de Pablo Ojeda es el huevo, que «nunca falla» y que es ideal para incluirlo en la última comida del día para ayudarnos a dormir.

Sin embargo, este no es el único que se puede introducir dentro de esta lista de alimentos clave para el bienestar emocional, mental y tener un sueño reparador. Según la Clínica Universidad de Navarra, entre los alimentos que cuentan con más triptófano se encuentran algunos como carnes de pollo y pavo, atún, productos lácteos, huevos, soja, espinacas, plátano y nueces. Todos ellos superan los 100 miligramos de triptófano por cada 100 gramos.