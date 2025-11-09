Suscribete a
ABC Premium

Pablo Ojeda explica cuál es el aminoácido que ayuda a dormir mejor: «Cuando no consigamos...»

Según el experto en alimentación, esta molécula también podemos obtenerla a partir de suplementos en pastillas, aunque lo ideal es consumirlas en alimentos

Pablo Ojeda explica cuál es el aminoácido que ayuda a dormir mejor: «Cuando no consigamos...»
Pablo Ojeda explica cuál es el aminoácido que ayuda a dormir mejor: «Cuando no consigamos...» ABC
María Albert

María Albert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Conciliar el sueño no es, en muchas ocasiones, una tarea sencilla para todas las personas. Mientras encontramos la posición y conseguimos relajarnos lo suficiente como para dormirnos definitivamente, es posible que pase una considerable cantidad de tiempo. En este problema, la alimentación juega ... un papel crucial: al igual que la comida que ingerimos puede generarnos insomnio al consumir alimentos pesados, también puede ayudarnos a que nuestro sueño sea más efectivo y reparador.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app