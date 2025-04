Cómo obtener la vitamina C que necesitas en tu cuerpo cada día

De entre todas las vitaminas que podemos añadir a nuestro cuerpo, la vitamina C es una de las más importantes por muchos motivos. Más allá de que los alimentos que la incluyen están realmente buenos, el ácido ascórbico no lo genera nuestro cuerpo, por lo que tenemos que incorporarla a través de la nutrición, y al no almacenarse hay que tomarla cada día.

La vitamina C es importante para el funcionamiento del sistema inmunológico, la protección contra el daño celular, la producción de colágeno (fundamental para la salud de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos y los dientes) y la absorción de hierro de los alimentos.

Explicado por la dietista-nutricionista Cristina Ávalos, sirve fundamentalmente para:

- Mejorar la absorción del hierro de la dieta, por lo que aconsejan tomarla siempre junto o posterior a alimentos ricos en hierro vegetal, como por ejemplo las legumbres .

- Formar una proteína necesaria para reparar y mantener sanos nuestros huesos, dientes , cartílago, tendones, vasos sanguíneos...

- Sanar heridas y previene frente al escorbuto (enfermedad de las encías).

Dado que el cuerpo no puede almacenar vitamina C, debemos obtenerla a través de la dieta, principalmente de frutas y verduras. ¿Cuáles son esas? La más conocida es la naranja, que proporciona unos 53 mg de vitamina C, pero lo cierto es que las hay con cantidades mayores. Por ejemplo, el pimiento aporta 242 mg, muy por encima de la fruta emblemática de esta vitamina. Por su parte, la fresa, kiwi y brócoli, entre otros, son también una buena fuente para obtenerlo, con 58,6 mg, 92,7 mg y 89,2 mg respectivamente por cada 100 gramos. Lo más curioso es que las hojas exteriores de los vegetales y las frutas contienen más vitamina C que en el interior.

La cantidad adecuada de vitamina C

¿Es normal llegar a la cantidad adecuada de vitamina? Lo cierto es que es fácil si sabemos hacer un buen menú diario, incorporando las frutas y verduras que la proporcionan.

La cantidad recomendada varía según la edad, el sexo y las condiciones individuales, pero en general, los adultos necesitan alrededor de 75-90 mg al día. La dietista-nutricionista Cristina Avalos comenta que se aconseja tomarla «siempre junto o posterior a alimentos ricos en hierro vegetal, como por ejemplo las legumbres y, además, tiene un alto poder antioxidante como muchas otras vitaminas». Esto último indica que nos protege frente a radicales libres, moléculas a las que si nos exponemos frecuentemente generan enfermedades entre ellas óseas, cáncer o cardiovasculares.

¿Y si no tomo suficiente?

Una buena manera de asegurarte de que estás obteniendo suficiente es incluir en tu dieta alimentos ricos en vitamina C, como los mencionados anteriormente. Los síntomas más significativos de que hay deficiencia es la fatiga, encías sangrantes o moretones fáciles.

La vitamina C es esencial para muchas funciones, como la producción de colágeno, la absorción de hierro y el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable. Una deficiencia prolongada puede llevar a problemas como fatiga, debilidad, encías sangrantes, y en casos severos, escorbuto, que es una enfermedad caracterizada por la pérdida de dientes, problemas en la piel y otros síntomas.

El escorbuto es la enfermedad que se produce por carencia de vitamina C, pero en casos muy graves. Esta afección causa debilidad general, anemia, gingivitis, curación deficiente de heridas, y hemorragias cutáneas.

Pero igual de malo es no llegar que pasarse... Cristina Ávalos comenta que la ingesta de grandes cantidades (más de 1000 mg al día, por ejemplo, casos muy improbables) de vitamina C puede provocar dolor de estómago, diarrea, flatulencia... Y estos síntomas deberían desaparecer una vez se deja de tomar.

En torno a la vitamina C hay varios mitos, como que si el zumo de naranja no se toma al momento de ser exprimido se echan a perder sus nutrientes (o dejando un bote abierto), entre ellos la vitamina C, y que si tomas mucha de esta vitamina evitas coger un resfriado. Tal como indica la dietista-nutricionista, en ambos casos es falso. Sí destaca que la vitamina C ayuda a reducir los síntomas y su duración, gracias a ese poder antioxidante que le caracteriza.

