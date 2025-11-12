Suscribete a
ABC Premium
Directo
García Ortiz niega tener relación con los periodistas citados en la causa
Sesión de control
Feijóo, a Sánchez: «Usted lleva tres años sin Presupuestos y ni siquiera contesta»

La doctora Isabel Viña, sobre el envejecimiento: «Alimentos como los frutos rojos, el ajo, el té, la cúrcuma o el romero pueden retrasarlo»

La médica, especialista en suplementación, metabolismo y hormonas, habla sobre la importancia de la alimentación para lograr una mayor longevidad

Nuria Roure, psicóloga especializada en sueño: «Dormir cuatro horas es similar a haber consumido unas seis cervezas»

Sebastián La Rosa, médico especialista en longevidad: «Muchos creen que el músculo se construye mientras levantamos pesas»

La doctora Isabel Viña, sobre el envejecimiento: «Alimentos como los frutos rojos, el ajo, el té, la cúrcuma o el romero pueden retrasarlo»
La doctora Isabel Viña, sobre el envejecimiento: «Alimentos como los frutos rojos, el ajo, el té, la cúrcuma o el romero pueden retrasarlo» freepik/TikTok
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El envejecimiento es algo natural e inevitable que afecta a todas las personas. Este proceso se caracteriza por una serie de cambios biológicos, fisiológicos y metabólicos que ocurren con el paso del tiempo.

A medida que vamos cumpliendo años, nuestras células y tejidos ... experimentan un gradual deterioro. Esto influye en la capacidad del organismo para repararse, adaptarse y funcionar de manera correcta y eficiente. Asimismo, se manifiesta de diversas formas: desde alteraciones en la piel y los músculos, hasta cambios en los sitemas cardiovasculares, nerviosos y metabólicos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app