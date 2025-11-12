La doctora Isabel Viña, sobre el envejecimiento: «Alimentos como los frutos rojos, el ajo, el té, la cúrcuma o el romero pueden retrasarlo»

El envejecimiento es algo natural e inevitable que afecta a todas las personas. Este proceso se caracteriza por una serie de cambios biológicos, fisiológicos y metabólicos que ocurren con el paso del tiempo.
A medida que vamos cumpliendo años, nuestras células y tejidos ... experimentan un gradual deterioro. Esto influye en la capacidad del organismo para repararse, adaptarse y funcionar de manera correcta y eficiente. Asimismo, se manifiesta de diversas formas: desde alteraciones en la piel y los músculos, hasta cambios en los sitemas cardiovasculares, nerviosos y metabólicos.
A pesar de que el envejecimiento no se puede detener, la ciencia ha descubierto que ciertos hábitos pueden mitigar sus efectos y mejorar la calidad de vida en la vejez. Esto mismo es lo que confirma la Isabel Viña, médica especialista en suplementación, metabolismo y hormonas. La doctora indica que cuidar lo que comemos es fundamental. «Os voy a contar qué seis alimentos tomar para retrasarlo», añade.
Los seis alimentos que retrasan el envejecimiento, según la doctora Isabel Viña
La doctora Isabel Viña explica que, con el paso del tiempo, envejecemos y físicamente lo notamos. «Sin embargo, todo comienza mucho antes, cuando nuestras células, en su interior, sufren alteraciones que llevan a que se desgasten y dejen de funcionar adecuadamente», señala.
@isabelvinabas Alimentos que retrasan el envejecimiento celular: te verde, especias como cúrcuma, romero, ajo, frutos rojos ( frambuesas, arándanos, fresas, moras,cerezas..), brócoli y otras verduras crucíferas como coles, col rizada ( kale)🥬, coliflor… #antiaging ♬ sonido original - Isabel Vina
La médica confirma que uno de los causantes de este desgaste es «la alteración en la metilación de genes». En este sentido, la experta asegura que un estudio, titulado 'Dietary associations with reduced epigenetic age: a secondary data analysis of the methylation diet and lifestyle study', ha determinado que el consumo de estos seis alimentos retrasa el envejecimiento.
-
Té, especialmente el verde
-
Cúrcuma, por su curcumina
-
Frutos rojos, gracias a sus antioxidantes antiocianinas y proantocianidinas
-
Romero, por su ácido rosmarínico
-
Ajo, gracias a la alicina
-
Brócoli y verduras crucíferas, puesto que activan los genes de la vía de la NR2
«En la medida de lo que podáis, incorporad todas estas comidas en la dieta», concluye la doctora Viña.
