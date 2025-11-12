La doctora Isabel Viña, sobre el envejecimiento: «Alimentos como los frutos rojos, el ajo, el té, la cúrcuma o el romero pueden retrasarlo»

El envejecimiento es algo natural e inevitable que afecta a todas las personas. Este proceso se caracteriza por una serie de cambios biológicos, fisiológicos y metabólicos que ocurren con el paso del tiempo.

A medida que vamos cumpliendo años, nuestras células y tejidos ... experimentan un gradual deterioro. Esto influye en la capacidad del organismo para repararse, adaptarse y funcionar de manera correcta y eficiente. Asimismo, se manifiesta de diversas formas: desde alteraciones en la piel y los músculos, hasta cambios en los sitemas cardiovasculares, nerviosos y metabólicos.

