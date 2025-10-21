Suscribete a
ABC Premium

La doctora Isabel Viñas explica qué tipo de kiwi es mejor, si el verde o el amarillo: «Tiene casi el doble de vitamina C»

La médica indica cuál de las dos variedades de esta fruta tiene efectos más positivos en la salud

Pablo Ojeda, nutricionista: «Este alimento es un tesoro oculto, tiene un efecto antienvejecimiento y mejora la salud cardiovascular»

Sebastián de la Rosa, médico especialista en longevidad: «Muchos creen que el músculo se construye mientras levantamos pesas»

La doctora Isabel Viñas explica qué tipo de kiwi es mejor, si el verde o el amarillo: «Tiene casi el doble de vitamina C»
La doctora Isabel Viñas explica qué tipo de kiwi es mejor, si el verde o el amarillo: «Tiene casi el doble de vitamina C» Pexels/Instagram
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La fruta es uno de los pilares fundamentales de una dieta sana y equilibrada. Rica en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, no solo aporta nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo, sino que ayuda a prevenir enfermedades y mejorar la ... calidad de vida de las personas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app