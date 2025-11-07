Suscribete a
Nuria Roure, psicóloga especializada en sueño: «Dormir cuatro horas es similar a haber consumido unas seis cervezas»

El ritmo acelerado de vida, los horarios laborales extensos y el uso de pantallas hasta altas horas han consolidado una tendencia peligrosa

Una experta en sueño explica los efectos que tiene dormir solo 4 horas:
Isaac Asenjo

Insisten los especialistas en que a menudo no le damos la importancia que se merece a la función del sueño, y que durante muchos años se ha considerado el hecho de dormir como una pérdida de tiempo. Incluso hay por ahí CEOs de grandes ... tecnológicas y algún que otro influencer presumiendo de su poco descanso cuando a día de hoy se sabe que puede ser causa de alzheimer y demencia.

