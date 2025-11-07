Nuria Roure, psicóloga especializada en sueño: «Dormir cuatro horas es similar a haber consumido unas seis cervezas»

Insisten los especialistas en que a menudo no le damos la importancia que se merece a la función del sueño, y que durante muchos años se ha considerado el hecho de dormir como una pérdida de tiempo. Incluso hay por ahí CEOs de grandes ... tecnológicas y algún que otro influencer presumiendo de su poco descanso cuando a día de hoy se sabe que puede ser causa de alzheimer y demencia.

«Debemos darle la misma importancia, si no más, que la que damos al ejercicio, la nutrición o el equilibrio emocional», expone en una entrevista Nuria Roure, psicóloga experta en trastornos del sueño y autora del libro 'Por fin duermo' (Ed. Vergara).

La especialista en insomnio es una de las voces más potentes cuando se aborda el tema del dormir, algo que se ha convertido en casi un lujo para los españoles. Y es que según las estadísticas de la Sociedad Española del Sueño, descansamos una media de entre seis y seis horas y media diarias, lejos de las siete u ocho recomendadas.

El mal dormir y sus consecuencias para la salud

Y el problema empieza cada vez antes: los adolescentes, aseguran los expertos, se acuestan tarde y se levantan temprano, acumulando una deuda de sueño que tiene consecuencias directas sobre su salud y rendimiento académico. El ritmo acelerado de vida, los horarios laborales extensos y el uso de pantallas hasta altas horas han consolidado una tendencia peligrosa.

La privación de sueño aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, altera el normal funcionamiento del sistema inmunológico, impide la fijación de los recuerdos –el sueño y la memoria tienen una relación directa– y la limpieza del cerebro y acelera el deterioro cognitivo.

En este contexto y en una reciente publicación del pódcast 'Mami, ¿qué dices?' Nuria Roure alertó sobre los graves efectos de dormir solo cuatro horas una noche. «Las personas que han pasado más de 20 horas despiertas presentan un nivel de atención y concentración similar al de quien ha consumido unas seis cervezas», indica.

Efectos de dormir 4 horas Impacto en la función cognitiva: La falta de sueño afecta la capacidad de concentración, la toma de decisiones y la memoria.

Riesgos para la salud: La privación de sueño a largo plazo está relacionada con un mayor riesgo de hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedades cardíacas.

Sistema inmunitario debilitado: No dormir lo suficiente debilita el sistema inmunológico, haciendo más propenso a enfermarse.

Un deterioro cognitivo que no solo se traduce en una menor capacidad de reacción o en dificultades para tomar decisiones, sino que también aumenta el riesgo de accidentes laborales o de tráfico.

Y es que el descanso es una de las facetas más importantes en el día a día de cualquier persona. «Necesitamos dormir para que nuestros órganos funcionen de forma adecuada y se produzcan todos los procesos de regulación biológica de nuestro cuerpo», indica la Sociedad Española del Sueño (SES).

«Nuestros adolescentes deberían estar durmiendo unas 9 horas nocturnas»

Roure, reconocida especialista e integrante de varias sociedades de investigación del sueño, subraya la importancia de una cultura del descanso que aún no se ha incorporado plenamente a nuestras rutinas.

«Nuestros adolescentes deberían estar durmiendo unas nueve horas nocturnas», sostiene, recordando que el sistema educativo tampoco ayuda: las clases en los institutos suelen comenzar demasiado temprano, privando a los jóvenes de un periodo de sueño vital para el desarrollo neurológico y emocional.

Cuatro pautas para dormir bien Rutina: Es importante mantener unos horarios estables similares a los que hacemos para comer o asearnos.

Estimulantes: Debemos evitar tomar bebidas con cafeína a partir de las cuatro, así como cenas copiosas.

Preocupaciones: No es fácil, pero intenta resolver tus inquietudes antes de acostarte. Manejar el estrés puede ayudarte.

Smartphone: La luz blanca de las pantallas del móvil activa el cerebro y evita que mande señales al cuerpo para dormir, por eso nos desvela.

Dormir, recuerda la doctora, es una necesidad biológica esencial y no solo es cuestión de bienestar, también es una inversión en salud y productividad.

Durante el sueño profundo el cerebro consolida la memoria, regula las emociones y restaura funciones corporales claves. La falta de descanso continuada se ha relacionado con un mayor riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo.