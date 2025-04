Los errores que te llevan a comer más y peor

Para comer sano hay que planificar previamente el menú. Así es como el Dr. Nicolás Romero resumiría los errores que se cometen a la hora de querer adelgazar . «El gran error es abandonar los tres platos y simplicar los menús con comidas de picoteo en las que se suele abandonar la fruta como postre», revela. En su libro «Si te gusta comer, aprende a adelgazar», comenta que la mayoría de las personas seguimos una alimentación impulsiva e improvisada, en la que los ultraprocesados van sustituyendo casi sin que nos demos cuenta a los alimentos frescos. De este modo, cuenta que durante las charlas con sus pacientes, en las que suelen hacer juntos un recuento del contenido de los menús del último mes , se descubren cuestiones tan interesantes como estas:

- Las raciones suelen ser más grandes de lo que recuerdan.

- Llegan con muchísima hambre a las comidas y devoran.

- Comen tan deprisa que no son capaces de calibrar la cantidad de comida que ingieren.

- Beben refrescos azucarados o bebidas alcohólicas durante la comida.

En conjunto, tal como revela el Dr. Romero, algunos de sus pacientes descubren haciendo un recuento de lo que consumen cada día que toman muchas más calorías de las que creen . «En alguna ocasión he contado más de veinte picoteos en un mismo día. Los tentempiés comenzaban poco después de haber desayunado, con bollos y refrescos, y terminaban a las dos de la madrugada, con chocolate y embutidos. Muchos están convencidos de que no comen tanto como para estar así, pero lo cierto es que no tienen en cuenta las comidas entre horas», argumenta el autor de «Si te gusta comer, aprende a adelgazar».

La clave está, según explica, en que suelen autoengañarse para tener la sensación de comer menos . Algunos de los «trucos» que se suelen utilizar para tener esa sensación son dedicar poco tiempo a comer, hacerlo de pie, o deprisa, tomando cualquier cosa que tengan a mano, eliminar algunos alimentos en cada comida principal y tomar raciones poco abundantes en las comidas más importantes del día.

Otro de los autoengaños comunes tiene que ver con el ejercicio físico. «Caminar una hora a ritmo normal puede hacernos perder 250 calorías y para bajar un bollo de 100 gramos hay que caminar casi dos horas. Por eso hay que tener cuidado con lo que se come. Los que dicen que se bajan las comilonas con un par de paseos se equivocan. No es tan fácil. Hacer ejercicio no gasta tantas calorías como se tiende a creer», revela.

Más temas:

Dietética

Endocrinología

Hambre

Adelgazar

Alimentación