Los trucos de Samantha Vallejo-Nágera para no ganar ni un kilo en Navidad

Cuando se trata de trucos saludables o consejos para mantener el bienestar y mejorar nuestra vida, no hay nada más fiable que atender a los consejos de los expertos en la materia. Las conocidas entrenadoras personales Gemelas Pin advierten de la importancia de hacer deporte en Navidad para mantener la figura, y Samantha Vallejo-Nágera, experta en cocina y vida sana, tiene también un puñado de advertencias para que estas fiestas no sean la excusa para dejar de lado una buena nutrición. La mediática chef lleva preocupada por la alimentación toda su vida: «Puedo hablar de ello en primera persona porque sé lo que es vivir pendiente de la báscula, más aún en una profesión como la mía en la que el día a día gira en torno a la comida», cuenta.

Y no es que Samantha no «pique entre horas» ni, de vez en cuando, caiga rendida ante dulces calóricos o comidas copiosas, simplemente ha sabido encontrar el equilibrio entre unos hábitos y otros. «Hay vida más allá de la ensalada mixta y el pollo a la plancha. Hay un mundo de posibilidades en nuestra alimentación para no aburrirnos ni sentir que estamos 'a dieta' eternamente», cuenta la jurado de MasterChef, que asegura que a alimentación saludable es mucho más variada y más divertida que «la otra alimentación». «Todo empieza con una compra inteligente: vegetales, frutas, legumbres, carne, pescado, aves, proteínas y lácteos. Para mí esa es la base de una buena alimentación. Se puede cocinar muy bien sin grasas, fritos y sin usar productos malos para la salud o que engorden. Comer sano no está reñido con comer bien y comer rico», aclara la experta en cocina.

Cesta de la compra por Navidad - Fotolia En estas fiestas en las que se celebran comidas y cenas donde ampliamos los platos y probamos nuevas combinaciones alimentarias, la experta en cocina tiene una serie de avisos para que la Navidad sea un momento de disfrute y no de lamentaciones una vez ha pasado la Pascua. Samantha Vallejo-Nágera ha elaborado una lista con advertencias de cara a esos días en los que perdemos el control con la comida y la bebida. «Creo que las navidades hay que pasarlas con mucho cuidado para que el 7 de enero usemos los mismos pantalones que el mes pasado», explica entre risas. - «Cuidado con el picoteo». Muchas veces se come más cantidad de la que se cree solo porque los platos son mucho más pequeños. - «Bebe con moderación». En Navidad nos abordan con champagnes, sidras, cervezas, vinos... La jurado de Masterchef hace hincapié en la importancia de saber controlar este tipo de bebidas. - «Intenta evitar los procesados y todo lo que sean grasas». - «Come más de día que de noche, pero si un día te pasas come muchas verduras para equilibrar».

El secreto mejor guardado de Samantha

Su secreto no reside en estar a dieta y eliminar de su hábito alimentario todo aquello que contenga azúcares. Samantha Vallejo Nágera asegura comer de todo y no privarse de nada: «Como de todo y no me privo de nada para siempre. Intento que el «tetrix» de mi vida se forme con comida sana y deporte. El día que se peca comiendo más de lo normal o tomando más calorías, por la noche es mejor hacer una cena ligera para compensar», desvela.

«Lo que estoy haciendo es controlarme, teniendo excesos pero puntuales. No se puede tener excesos desde el 20 de diciembre al 10 de enero, hay que intercalar ese abuso de dulces y demás platos navideños con el deporte y la vida saludable», afirma la «chef» española.

Crema de calabaza para Nochevieja - Fotolia

Receta estrella de Navidad

¿Has imaginado que su menú navideño está plagado de platos y alimentos exóticos? Samantha Vallejo-Nágera ha desvelado cuál es su menú estrella para estas fechas y los alimentos no pueden ser más saludables. «El menú perfecto comienza con una crema de calabaza. A la calabaza solo hay que saltearla un poquito para que adquiera más color y echarle un caldito para que esté deliciosa. También me gusta hacer pollo con manzana, pasas, almendras, un chorrito de whisky o coñac para darle un poco de sabor y cebolla salteada. Pero en vez de hacerlo con mucho aceite, yo lo hago con un caldito. Me gusta cocinar con caldo para reducir el uso del aceite. Una vez está el guiso, rellenas el pollo y lo metes en el horno», cuenta la experta. Pero ahí no acaba todo. «¿La guarnición? Me encantan los puerros al vapor, y en el postre no puede faltar el yogur con limón y sacarina, pero otro postre que me encanta es la gelatina de café. Todo con cero grasas y sin calorías», explica la jurado.