Una dieta vegana no es lo mismo que una dieta saludable

La dieta vegana y vegetariana está cada vez más extendida entre la población. Casi todo el mundo conoce a alguna persona que la sigue, o puede que incluso sea el modelo de alimentación de la persona que está ahora mismo leyendo esto. Cada vez está más normalizada. Los supermercados ofrecen multitud de productos para sustituir otros de origen animal. Los restaurantes tienen en sus cartas multitud de opciones. Cada vez es más fácil no comer carne (incluso leche y huevos) y seguir una alimentación sin ninguna falta. Pero este cambio de paradigma hace que una dieta vegetariana y vegana ya no sea sinónimo de buena nutrición.

Hace 30 años seguir esta dieta se traducía necesariamente en una alimentación saludable. Así lo cuenta Virginia Gómez, más conocida como «Dietista enfurecida», en el libro homónimo que acaba de publicar. «Antes seguir una de estas dietas tenía un efecto halo, no podías comer ultraprocesados veganos porque no existían, eras un nicho de mercado que no interesaba», apunta la nutricionista. «No había bollería, no había hamburguesas... te veías obligado a comer bien, no tenías elección», dice y bromea: «Ahora hay todas las opciones veganas y vegetarianas que tú quieras: todas las grasas y azúcares que estés buscando».

Aun así, la autora encuentra el lado positivo de este «boom» del veganismo. Comenta que antes, por ejemplo, no se vendían leches vegetales o era complicado comer fuera de casa, algo que ahora, gracias a que el mercado se ha volcado en este tipo de alimentación, es más fácil. «Que las grandes cadenas de restaurantes de comida rápida tengan una opción vegetariana permite a los chicos vegetarianos seguir yendo a estos sitios con sus amigos y mantener una vida social. Ya no eres el rarito del grupo», ríe la profesional, que explica también que esto es un arma de doble filo, y recuerda que estas opciones «deben ser casos puntuales» de la alimentación de cualquier persona.

No escapa de los ultraprocesados

Carolina González, dietista nutricionista hace otra advertencia, ya que no solo los ultraprocesados veganos entrañan un peligro para la dieta saludable de las personas veganas y vegetarianas. La profesional explica que hay muchísimos productos de estas características que no contiene ingredientes de origen animal, por lo que no son necesariamente excluidos de la dieta. «Las patatas fritas, la bollería con aceite de palma, los zumos y refrescos repletos de azúcar...», enumera.

¿Y en qué debe basarse una dieta vegetariana o vegana para ser saludable y equilibrada? Carolina González explica que esta debe tener como base alimentos frescos que no tengan origen animal. Dada esta exclusión, es importante tener un buen aporte de proteínas de origen vegetal en la dieta, por lo que una buena parte de la alimentación de las personas que elijan esta dieta debe ser los frutos secos y principalmente las legumbres, así como la soja y todos sus derivados.

La esencial vitamina B12

También, es muy importante la suplementación de la vitamina B12 si se elige seguir una dieta de estas características, ya que solo puede obtenerse por una fuente de origen animal. «Es totalmente obligatoria la suplementación. Aunque se sea vegetariano y se coman huevos y leche, no se toma en cantidad suficiente, por lo que será necesaria», explica la nutricionista. Asimismo, la profesional recuerda que, si se sigue esta dieta, es necesario hacerse una analítica anual, para llevar un control y saber que «todo está en orden».

Es frecuente que personas que buscan adelgazar adopten esta dieta para perder peso, ya que excluye muchos grupos de alimentos. Pero Carolina Fernández advierte que hacer esto es contraproducente y reducir la alimentación vegana y vegetariana a «otra dieta milagro». «Si se hace solo por eso, y no por una filosofía de respeto a los animales o el cuidado del medioambiente, cuando se deje se va a volver a recuperar el peso, por lo que sería una dieta más», concluye.