David Broncano indica el superalimento que desayuna a sus 40 años y es una gran fuente de magnesio y potasio: «Puedes sobrevivir una semana»

David Broncano ha demostrado que los 40 años se pueden llevar con mucha vitalidad gracias al ejercicio y a una dieta saludable. El presentador de 'La Revuelta' no ha dudado en hablar en más de una ocasión sobre su gran afición a deportes ... como el tenis, el esquí y el alpinismo, que practica con asiduidad y que le han permitido en los últimos años a ganar mucha masa muscular. Un cambio notable que hasta a él mismo le ha sorprendido respecto a sus últimos años.

Sus ingestas diarias también han tenido mucho que ver en esta renovación. Y es que el jienense no solo ha incluido las rutinas de ejercicio en su vida, sino que ha hecho bastantes cambios en su alimentación diaria para mantenerse más en forma y sentirse más joven a pesar del paso de los años. De algunos de estos secretos ha hablado en el pódcast 'Héctor de Comer' de RTVE Play, presentado por su amigo y excompañero de 'La vida moderna'Héctor de Miguel, más conocido como Quequé.

Durante este programa, el presentador de la cadena pública se ha animado a cocinar un potaje de garbanzos con calamares junto al humorista y ha destapado algunos aspectos desconocidos sobre él mismo. Broncano ha admitido que, aunque no es la persona con más habilidad para la cocina, sí suele prepararse varias recetas a lo largo del día, como sus imprescindibles desayunos, que le permiten aguantar todo el día con energía.

El superalimento que David Broncano desayuna a sus 40 años cuando no tiene tiempo

Entre sus preferencias para comenzar el día se encuentra una de las más favoritas para los deportistas profesionales y habituales del gimnasio, como la tortilla de claras de huevo. Esta opción no solo tiene pocas calorías, sino que también puede ayudarte a sentirte saciado durante más tiempo. «Todas las mañanas me hago una tortilla de dos claras, tengo una rutina prácticamente de deportista», ha contado el conductor de La 1 en el programa.

Sin embargo, Broncano ha explicado que no siempre tiene tiempo de poder prepararse esta nutritiva comida antes de una estresante rutina. Es por ello que, para estas ocasiones, ha encontrado la fórmula ideal para sentirse nutrido aunque no le dé tiempo a desayunar gracias a un superalimento, le ha contado a Quequé.

«Uso mucho la batidora porque los días que no me da tiempo a desayunar, puedo desayunar tranquilamente. Normalmente suelo desayunar una tortilla de claras o yogur con fruta, pero a veces no puedo», le ha revelado el presentador.

Cuando no encuentra el momento de desayunar, el presentador de 'La Revuelta' apuesta por el gofio, un superalimento que le aporta nutrientes como magnesio y potasio para continuar con su rutina diaria. «Cojo una batidora y echo gofio, frutos rojos, plátano, avena, leche, todo eso junto y con eso se hace un batido», ha explicado Broncano.

Gracias a la mezcla de este alimento, muy habitual en la cocina canaria, junto a otros productos como frutas y lácteos, el de Jaén se prepara «una especie de argamasa densa» que se lleva antes de continuar con su día a día: «No es ni agradable de tomar, pero he descubierto que eso, si vas con prisa, lo echas dentro de una botella de plástico, te tomas eso y creo que fácilmente podrías sobrevivir una semana».

La textura del gofio convierte este batido en una especie de puré que es ideal para las primeras horas de la mañana. «Según el tiempo que tenga hasta la próxima comida, lo hago más denso o menos. Entonces te lo comes como un burro, es muy rápido», ha destacado el humorista ante su amigo sobre este desayuno tan habitual en su dieta.

Propiedades y beneficios del gofio

No es de extrañar que David Broncano haya elegido el gofio como ingrediente principal de sus 'smoothies' mañaneros. Este superalimento, muy típico de las Islas Canarias, está elaborado a base de cereales tostados y molidos, principalmente trigo o maíz (millo), que son sometidos a un delicado tueste y a una sutil molturación en molinos de piedra. Allí, en la zona insular, es muy consumido, no solo por su característico sabor, sino también por todos los beneficios que aporta su consumo.

El gofio es un superalimento con un alto valor nutricional, perfecto para los deportistas ABC

El gofio es muy rico en hidratos y proteínas de alto valor biológico, lo que lo convierte en el producto perfecto para la dieta de cualquier deportista. Aporta energía para los entrenamientos y la rutina diaria y también ayuda a recuperarse de la acción física y es esencial para el fortalecimiento muscular. Además, es una fuente importante de minerales como hierro, magnesio y potasio, y contiene vitaminas del grupo B y vitaminas C y D.

Al ser integral, este alimento es también bajo en grasas y azúcares y se considera beneficioso para el aparato digestivo por su alto contenido en fibra. Por tanto, no solo mejora el tránsito intestinal, sino que también ayuda a prevenir el estreñimiento.

Entre las maneras más habituales de incluirlo en la dieta, el gofio suele tomarse disuelto en leche, mezclado con yogur y fruta, o como parte de un batido proteico, como hace David Broncano. Además, en las Islas Canarias se incluye también en guisos, postres, en un formato parecido al hummus o incluso como acompañante para pescados y carnes.