Sanidad y las comunidades dan luz verde a un protocolo común para frenar la gripe

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este miércoles un protocolo común para hacer frente al aumento de infecciones respiratorias como la gripe o el Covid-19. La Comisión de Salud Pública ha aprobado un documento propuesto por el departamento de Mónica ... García, aunque con cambios propuestos por la Comunidad de Madrid, que había criticado que el documento del ministerio presentaba «deficiencias técnicas» y ha llevado a la reunión un nuevo texto.

La propuesta que Sanidad hizo llegar a las comunidades autónomas y que se ha debatido este miércoles contempla cuatro escenarios de riesgo que llevan aparejadas diferentes medidas, entre ellas el uso de la mascarilla. Así, se diferencian cuatro situaciones, de menor a mayor: escenario de situación interepidémica o basal, escenario de epidemia de nivel bajo o medio, escenario de epidemia de nivel alto y escenario de epidemia de nivel muy alto.

Para el primer caso, el departamento de Mónica García propone, entre otras cosas, la difusión de las pautas de vacunación tanto para adultos como para niños, la recomendación de medidas higiénicas o la utilización de espacios al aire libre. Para personas con síntomas respiratorios se recomienda la utilización de la mascarilla y la reducción en la medida de lo posible de las interacciones sociales.

En el caso de centros sociosanitarios, como residencias de mayores, el documento establece que las medidas a tomar deben valorarse de manera individual, independientemente del nivel epidémico poblacional. En casos de brotes, se recomendará el uso de mascarilla. También en estos espacios se podrán limitar o suspender temporalmente las visitas de familiares, pero teniendo en cuenta, dice el documento, las necesidades afectivas de los residentes.

En el segundo escenario, de riesgo epidémico bajo o medio, se recomienda a la población con síntomas teletrabajar cuando su puesto lo permita. En este nivel, además de las medidas anteriores, se aboga también por el uso de la mascarilla en ámbitos vulnerables de centros asistenciales como salas de tratamientos quimioterápicos, unidades de trasplantados y similares.

Para el tercer nivel, donde la circulación de los virus respiratorios es alta, se reforzarán las recomendaciones sobre medidas de higiene y de autoaislamiento en caso de presentar síntomas, se activarán planes de continuidad para garantizar la asistencia sanitaria ante el aumento de la demanda o se recomendará el uso de mascarilla tanto por parte de los trabajadores como de los pacientes y acompañantes en salas de espera o urgencias.

En el último escenario, en el que el nivel de epidemia es muy alto, el documento de Sanidad aboga por reforzar la coordinación entre territorios mediante la convocatoria de reuniones extraordinarias del Consejo Interterritorial de Salud y por valorar la adopción de medidas adicionales y extraordinarias.

