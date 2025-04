Alergias de primavera: cómo ayudar a reducir los síntomas con la alimentación

Es llegar la primavera con su luz y sus flores y lo que para algunos es una maravilla de la naturaleza, para otros se convierte en una buena dosis de estornudos, malestar, congestión y ojos llorosos. Y es que las alergias estacionales, especialmente al polen afecta a alrededor del 15 al 30% de la población española, especialmente a los más jóvenes.

La alimentación en estos casos no puede ni prevenir ni curar las alergias, y además no puede sustituir nunca al tratamiento farmacológico, pero si puede ser una aliada para reforzar nuestro sistema inmunitario a través de las sustancias bioactivas que nos aportan los alimentos, como son las sustancias antioxidantes, antiinflamatorias y los pro y prebióticos, que favorecen un equilibrio en nuestra microbiota que a su vez nos ayuda a mejorar la respuesta inmune.

Qué alimentos nos van a favorecer

Las frutas y verduras ricas en vitamina C. El ácido ascórbico o vitamina C es una de las sustancias con más poder antioxidante, la podemos encontrar en el pimiento rojo, las fresas, el kiwi, los cítricos. Y además de reforzar nuestro sistema inmunitario, la vitamina C tiene un efecto antihistamínico natural. Así que no solo aportarán sabor, fibra e hidratación a nuestro organismo sino que además potenciará nuestras defensas.

La cebolla, la uva roja y la manzana tienen una cosa en común: la quercetina, que es un flavonoide que tiene la propiedad de calmar a los mastocitos, que son esas células que cuando se alteran liberan histamina y provocan estornudos, inflamación y picores.

La cebolla calma la alergia. Unsplash

Los pescados azules, como las sardinas, caballa o el salmón nos aportan Omega 3 que nos ayudan a reducir la inflamación, por lo que es clave para añadir a nuestra lista de la compra.

Los alimentos fermentados, que tan de moda están y que además es por méritos propios: el yogur, el kéfir, los encurtidos, nutren nuestra microbiota y ella nos lo devuelve reforzando nuestro organismo.

Los alimentos fermentados ayudan con la alergia.

Y la cúrcuma y el jengibre con un alto poder antiinflamatorio y antioxidante que son perfectos para añadir a cualquier preparación y nos van a dar una mayor protección.

Como primera estrategia, añadir estos alimentos en nuestra dieta para aumentar nuestro sistema inmunitario está muy bien, pero además también conviene reducir el consumo de otros alimentos ricos en histamina o que fomenten su liberación, como son:

- Embutidos

- Quesos curados

- Bebidas alcohólicas

- Vinagres

- Azúcares refinados y ultraprocesados.

La microbiota también juega un papel muy importante. Cada vez más estudios apuntan a que una microbiota equilibrada favorece una respuesta inmune menos reactiva, por lo que consumir alimentos ricos en fibra (legumbres, frutas y verduras, frutos secos, semillas) y probióticos es una estrategia perfecta para quienes sufren de alergias de forma recurrente.

Además, nuestro estilo de vida cuenta. El sedentarismo, el estrés crónico o la falta de sueño de calidad, pueden debilitar nuestra microbiota y que de esta manera nuestro sistema inmunitario se vea debilitado.

Evita el sedentarismo.

En definitiva, desde la alimentación y manteniendo unos buenos hábitos podemos mejorar nuestras defensas y que se conviertan en un aliado perfecto a la hora de enfrentarnos contra las alergias primaverales. No nos hará inmunes al polen pero sí nos ayudará a crear un escudo más fuerte para defendernos.

Puedes saber más de la nutricionista Elisa Escorihuela a través de su cuenta de Instagram: @eliescorihuela , su labor en el Centro de Nutrición Nutt y en su libro 'Dietoterapia'. Además puedes leer todas las recomendaciones nutricionales que recogen sus artículos en ABC de 'Aula de nutrición'.