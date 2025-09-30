Aitana Sánchez-Gijón, una actriz que se cuida: «Comencé a tener problemas intestinales y malas digestiones y el kiwi asienta mi estómago»

En estos momentos -y desde hace varios años- está de moda cuidarse. Se lleva el deporte, la alimentación saludable y consciente, meditar y todo lo que se acerque a vivir plenamente desde la consciencia. Y no es un lujo, es una necesidad. En medio del ritmo acelerado de la vida diaria, a veces olvidamos que nuestro bienestar físico y emocional debe ser una prioridad. Pero cuidarse es mucho más que comer bien o hacer ejercicio; es escucharse, poner límites, descansar y cultivar hábitos que nos ayuden a vivir con equilibrio y plenitud. Eso lo descubrió hace años la actriz Aitana Sánchez-Gijón, y desde entonces lo practica.

Reconoce haberse cuidado desde siempre sin llegar a extremos y permitiéndose caprichos, pero podríamos decir que hoy es embajadora de Zespri gracias a su adicción a los kiwis y a que Richard Gere le regaló uno cuando ella tenía 19 años: «Me convocaron a un encuentro con actores donde él estaba y yo estaba muy nerviosa porque era mi amor platónico. Pero fue todo fantástico porque él tenía una cesta de frutas y se rompió el hielo cuando me dijo 'toma, llévate esto', y era un kiwi».

Los más románticos pensarán que desde entonces, desde sus 19 años, Aitana Sánchez-Gijón toma kiwi cada día, pero la realidad es que esta fruta cargada de beneficios era «exótica» por aquel entonces y no muy fácil de encontrar, pero sí que la incorporó a su día a día después cuando ya comenzó a hacerse cargo de sus «hábitos sanos».

Los beneficios del kiwi

Su sabor a veces produce dentera a muchas personas, pero lo cierto es que se trata de una fruta muy beneficiosa para la salud ya que tiene un contenido en vitamina C tan alto que una pieza grande o dos pequeñas (100 gramos) llega a cubrir el 150% de las recomendaciones de esta vitamina en un adulto. Además, el aporte de fibra es superior al de otras frutas como la naranja , la manzana o la fresa.

Por si fuera poco, el kiwi contiene folatos que contribuyen de la misma manera a una mejora del estrés oxidativo y, en general, es un alimento con baja carga calórica y una muy buena fuente de agua.

¿Qué nota Aitana Sánchez-Gijón en su cuerpo y mente para tomarlo cada día? Según cuenta en un evento de Zespri, lo tiene absolutamente integrado y naturalizado que no podría empezar su día sin él: «Lo tomo en ayunas por la mañana y me sienta de maravilla. Empecé a hacer ayuno intermitente porque comencé a tener problemas intestinales y malas digestiones. Entonces me tomo un kiwi y es como que el estómago se asienta. Y además me gusta mucho el sabor, especialmente del kiwi amarillo, que me apasiona».

Aitana comprometida con su salud

Además del kiwi, la actriz de la obra teatral 'La madre' tiene otras rutinas que intenta mantener incluso cuando el horario de su profesión cambia: «Practico gestos cotidianos sencillos y fáciles de incorporar porque hay otros que son más sacrificados o requieren de más tiempo, de más elaboración. Con el kiwi, por ejemplo, solo tienes que ir a comprarlos». Esos pequeños gestos a los que se refiere es, por ejemplo, meditar en cuanto se despierta y desayunar.

«Me levanto y medito. Es verdad que esto lo he incorporado hace un año y medio. Y medito yo sola. Me bajo de la cama, me pongo un cojín en el suelo y me va muy bien porque me encanta la práctica consciente de la respiración. Me ducho, después me tomo agua con limón, pasa un ratito y me como el kiwi... me levanto con tiempo como puedes ver», dice entre risas.

El ayuno que practica

Su horario le permite también practicar ayuno, aunque reconoce que, a veces, por temas de trabajo y especialmente cuando se trata de teatro, le cuesta más mantenerlo: «Normalmente intento comer tarde para que no sea tan extremo y ya no como nada hasta el desayuno. Y en el desayuno como muy bien, lo disfruto mucho. Lo practico porque me sienta bien, no por temas de adelgazar»

Gyrotonic para estirar

También es llamativa su relación con el deporte. La actriz declara salir a caminar todo lo que puede y evitar trayectos en coche, y desde hace aproximadamente cinco años practica una disciplina poco extendida pero a la que se enganchan todos los que la prueban: gyrotonic.

«Practiqué gyrotonic porque estaba haciendo un espectáculo que se llamaba 'Juana', de danza contemporánea, con Chevi Muraday, donde la exigencia física era una barbaridad y yo estaba destrozada. O sea, toda yo era un dolor a cuestas. Entonces, Irene Escolar y Natalí Poza, mis compañeras, me hablaron del gyrotonic y de The Garden, el centro donde puede practicarse. Y empecé a hacerlo un poco por sanación porque me dolía todo mucho y sentía que me podía llegar a hacer mucho daño. Desde entonces han pasado ya cinco años».

En gyrotonic, tal como cuentan en The Garden, se estira todo el cuerpo a nivel más profundo, y vamos fortaleciendo y tonificandolo,o sea que es un trabajo muy energético. No solo es activar musculatura, sino encontrar las propias conexiones del cuerpo que teníamos desde pequeños y que hemos ido olvidando con el paso de los años. Se trata de un equilibrio para entender cómo funciona el cuerpo pero también es fundamental para no lesionarse: «Se trabaja mucho el sistema nervioso y la respiración porque cada movimiento va coordinando con ella. Además, es muy meditativo porque relajas todo tu ser y te vas con una sensación de bienestar general, no solamente físico», dicen los expertos. La sensación de ligereza que se te queda en el cuerpo cuando han pasado los 55 minutos, de hecho, no es comparable a nada...

Cada vez más consciencia por cuidarse

Con estas rutinas y algunas otras que no le da tiempo a contar, Aitana Sánchez-Gijón está comprometida con su salud y asegura que ella nota cómo aumenta el interés por cuidarse:

«Creo que las mujeres nos cuidamos en general más que los hombres, tenemos una conciencia mayor de los temas de salud: quizás incorporamos con más naturalidad este tipo de rutinas o de rituales a nuestra vida. Por suerte, yo creo que también hay cada cada vez más hombres que se van dando cuenta», dice en dicho evento.

Además, cuenta que viene de pasar un fin de semana con un grupo de amigos y «nos pasamos la mitad de las comidas y las cenas hablando de lo que hacía cada uno y ellos también hacían muchas cosas, o sea que bienvenidos. Creo que el año que viene igual tenéis que dar el premio mujer Zespri a un hombre», concluye entre risas.