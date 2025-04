«Para comer bien, lo primero que hay que cambiar es cómo haces la compra»

Cuenta la nutricionista Adriana Oroz en «El método del plato» (Zenith), que para ella todo empezó un día de otoño de 2014 cuando subió una foto de su desayuno a Instagram. De ese momento nació @adristylelife , una cuenta en la que la profesional se dedica a enseñar recetas, y recetas y más recetas para poder comer riquísimo sin dejar lo saludable de lado . «Pensé que tal vez si mostraba mis comidas podría ayudar a todas las personas interesadas en cuidar su alimentación y llevar un estilo de vida saludable», explica Oroz en la introducción de su libro. Ahora, este afán de «aportar ideas sobre cómo combinar e integrar alimentos de manera saludable para poder degustar el plato y disfrutar de él» han llevado a la nutricionista a escribir este libro, en el que lleva esa labor de divulgación diaria de su cuenta a las páginas.

En el libro no solo da receta e ideas para cocinar (aunque también hay muchas), sino que enseña los conceptos básicos y claves para poder llevar una alimentación saludabl e , sin que esta sea aburrida, tengamos antojos y nos demos atracones, o hacer dietas peligrosas y absurdas. Hablamos en ABC Bienestar con Adriana Oroz sobre qué debemos hacer para comer bien, y sentirnos bien mientras lo hacemos.

¿Qué es el método del plato, que da nombre al libro?

Es una de las herramientas que más se está utilizando en las consultas de educación nutricional y en el ámbito comunitario, y ha sido elaborado por la Universidad de Harvard. Es un método visual y conceptual que os ayudará a planificar vuestras comidas y cenas y asegurará que sean nutricionalmente completas y equilibradas calóricamente, ya que permite delimitar las cantidades de cada grupo de alimentos. Con esta distribución y proporciones daréis preferencia a los vegetales en cada comida principal, con una ingesta moderada pero suficiente de proteína, hidratos de carbono y grasas, necesarios para un óptimo rendimiento mental y físico diario.

Portada del libro Zenit

Entonces, ¿todas nuestras comidas deben seguir este método?

No, no pasa nada si algún día no aplicáis el método de plato o si no incluís algún grupo concreto de alimentos; no por ello vuestra alimentación va a dejar de ser equilibrada. No deja de ser un guía que puede orientar y ayudar. Siempre hay que valorar el conjunto de vuestros hábitos. También se puede preparar un plato único de arroz, pasta o quinoa con verduras o ensalada sin añadir proteína. De esta manera podéis completar las dos cuartas partes del plato (la mitad del plato) con cereal o incluir una ración menor de proteína que la equivalente a la porción de plato (un cuarto) para que la comida resulte moderada y suficiente.

Dedicas un apartado del libro a la importancia del agua en nuestra rutina diaria...

El agua es el principal componente de nuestro organismo y es esencial para la vida, puesto que es en el medio acuoso donde tienen lugar las diferentes reacciones metabólicas y fisiológicas que garantizan un funcionamiento correcto de nuestro organismo. Recomiendo tomar agua en las comidas, sobre todo, a aquellos a quienes les cuesta beber agua, que podrían estar todo el día sin beber y que solo la toman en un contexto concreto (trabajo, universidad, gimnasio…), porque en cuanto ese contexto cambia dejan de tomarla. Beber un mínimo de uno o dos vasos de agua durante las comidas, como comentaba anteriormente, es un hábito de hidratación que se puede mantener fácilmente.

¿Algún otro «truco» para fomentar en nuestro día a día el consumo de agua?

Nos podemos hacer con una botella, llevarla siempre, para que estimule y anime a seguir bebiendo durante el día. Si cuesta beber el agua por su sabor se puede combinar con fruta como un poco de limón, lima o zumo de fruta. A veces la sed se confunde con el hambre por lo que estar bien hidratados también puede ayudar a regular mejor la saciedad e ingesta del día, además de desplazar con ello el consumo de otro tipo de bebidas no recomendables (alcohol, refrescos…).

¿Qué importancia tiene el momento de la compra para comer bien?

«Lo que compres es lo que acabarás comiendo» por lo que, bajo mi punto de vista, el hábito de comprar es uno de los hábitos más importantes que tenemos que mejorar y cambiar. Al principio cuando se quiere aprender, recomiendo hacer el menú antes de la lista de la compra, para tener más claro y ser más conscientes de lo que se va a comprar o necesitar. De esta manera previamente, con la elaboración del menú se puede buscar variedad en los alimentos y las preparaciones a lo largo de la semana en función de apetencias, gustos... o incluso se puede buscar unificar recetas con los mismos ingredientes.

¿Por qué influye en el comer saludable cómo organizamos nuestra despensa y cocina?

Tener alimentos saludables accesibles y cerca aumentará tus probabilidades de éxito hacia una alimentación más saludable. Tener una despensa bien provista con básicos y alimentos saludables ayudará a combinar los alimentos para poner sobre la mesa deliciosos platos sin muchas complicaciones, e incluso para montar una cena exprés simplemente abriendo algunas latas o cociendo alguna pasta o legumbre.

¿Qué pautas básica hay que seguir para tenerla bien ordenada?

Por un lado, lo mejor es empezar sacando todo lo que hay en la despensa para limpiarla y ordenarla bien. Para ver qué productos hay, cuales es mejor dejar de tener porque no son tan recomendables, cuáles por ello hay que comprar e incluso para revisad las fechas de caducidad. Otro consejo es almacenar, los alimentos en envases de cristal herméticos para mejorar su conservación y evitar desperdicios alimentarios. Por último, recomiendo dividir los alimentos por grupos para que estén más accesibles, teniendo en cuenta los que más usáis para ubicarlos en los sitios más accesibles e identificarlos con una etiqueta.

Si nos cuesta comer verduras y frutas, ¿qué consejos nos dejas para introducirlas en nuestro día a día?

Para empezar, comprarlas. Tener en cuenta la temporada y llenar el carro de las verduras y frutas que más os gusten. Si llenáis el frutero, con variedad de frutas colores y lo tenéis a la vista será difícil no consumirlas. Y después pensar en recetas o combinaciones que os motiven. Elaboraciones de verdura como berenjena rellena, lasaña vegetal, ratatouille, espaguetis de calabacín, pisto de verdura, calabaza al horno con especias, wok… y combinaciones de fruta diferentes en formato macedonia para aquellos que les dé pereza pelarla, compota, bol con yogur, frutos secos o semillas. Hay mil posibilidades.

¿Qué pequeños hábitos podemos cambiar para mejorar nuestra alimentación?

El cambio de hábitos es el objetivo final al que deberíamos aspirar; una transformación global en nuestra conducta alimentaria y nuestro estilo de vida. Es importante empezar a tomar conciencia de la importancia que tienen nuestro estilo de vida, nuestros hábitos alimentarios y de actividad física o el descanso en nuestra salud presente y futura. No solo se debe cambiar el hábito de consumo o elección de los alimentos, sino también se puede mejorar y cambiar la organización, planificación y conservación de todos ellos. La frecuencia con que se distribuyen en el menú semanal, se consume e incluso la manera en que se pueden llegar a cocinar.

