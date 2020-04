Cuál es la tableta de chocolate más saludable y cuántas onzas puedo tomar al día

Aunque los expertos se decantan por algunas marcas de chocolate, aconsejan por encima de todo la lectura de los ingredientes, ya que estas marcas también ofrecen otro tipo de chocolates no tan interesantes a nivel nutricional

La estantería de tabletas de chocolate del supermercado es cada vez más amplia, y no solo hablamos de las numerosas marcas que existen sino que, con el paso del tiempo, este dulce se reinventa y nacen nuevos sabores. Sin embargo, esas estanterías parecen verse cada vez más vacías ahora que nos encontramos en pleno estado de alarma por el Covid-19. ¿Se están vendiendo más tabletas de chocolate durante el confinamiento? La respuesta es afirmativa.

Muchos de los innumerables postres que se están realizando estas últimas semanas llevan chocolate y la nutricionista Patricia Ortega explica que el chocolate es un producto alimentario de dos ingredientes: cacao y azúcar. «Según el Real Decreto 1055/2003, para que algo sea "chocolate", el 35% de su materia seca total tiene que ser cacao. Además, tenemos que tener en cuenta que puede llevar otros componentes como frutos secos o materias lácteas».

Dicen desde el equipo de Núkula que para encontrar una tableta de chocolate saludable la recomendación está en coger una que tenga, como mínimo, 85% de cacao. «Cuanto mayor sea el contenido de cacao, menor cantidad de azúcar tendrá», dice. Respecto a los chocolates con altos porcentajes de cacao y sin azúcares añadidos, la experta tiene algo que decir al respecto: «En Núkula no los consideramos una mejor opción puesto que, normalmente, poseen grandes cantidades de polialcoholes. Un consumo elevado de polialcoholes puede tener efectos laxantes, y, por tanto, una repercusión negativa a nivel de salud intestinal».

Desde el punto de vista de salud, tal como recomiendan los expertos, en lo que deberíamos fijarnos a la hora de comprar uno u otro es que en su lista de ingredientes la mayoría de su composición sea cacao. «Si en su lista de ingredientes no vemos su % de cacao, por lo general tendrá entre un 50-60% de cacao. Un chocolate aceptable nutricionalmente hablando es aquel que tiene como mínimo un 85% de cacao y que en sus primeros ingredientes de la lista no aparezca el azúcar. También, que mantenga su parte de manteca de cacao y que esta no haya sido sustituida por otra grasa vegetal como por ejemplo aceite de palma», advierte la experta Patricia Ortega.

A su vez, según dice Patricia Ortega, leer «chocolate negro» en su etiqueta no significa que sea saludable ni que sea igual a un chocolate con mucho cacao, ya que se pueden encontrar chocolates «negros» con porcentajes de cacao bastante variables (50%, 70% , 85%, etc.). La misma confusión podemos tener con el término chocolate «puro», que no significa que dicho chocolate vaya a ser directamente saludable. «Los conceptos "negro" y "puro" te dicen que llevan cacao y azúcar, pero las proporciones pueden ser distintas».

Las marcas de chocolate más saludables

El chocolate con altos porcentajes de cacao, tiene lugar dentro de una dieta saludable, pero hay que tener en cuenta diferentes factores como los requerimientos energéticos de la persona, su dieta, su estilo de vida, etc. para determinar el número de onzas aconsejables diarias.

«En la app de Núkula, elegimos, por ejemplo, el supermercado Mercadona, y si seleccionamos el de su propia marca con un porcentaje de 85% de cacao, podemos ver que unos 20 gramos (2 onzas de chocolate), nos aportaría 114 kcal y 3g de azúcar, de forma que estos valores pueden ser suficientes o excesivos dependiendo de la persona, por ello, es necesario individualizar. Algunas marcas que poseen tabletas de chocolate saludable son Lindt, Valor, Ethiquable o Hacendado», cuentan los nutricionistas de Núkula.

Los nutricionistas de esta app recomiendan, por encima de todo, «la lectura de los ingredientes», ya que estas marcas también ofrecen otro tipo de chocolates, los cuales no son tan interesantes a nivel nutricional.

¿Qué es el chocolate blanco? En el supermercado nos podemos encontrar diferentes tipos de chocolates: chocolate negro, chocolate con leche, chocolate con otros ingredientes como frutos secos, trozos de fruta, etc., así como chocolate blanco. Sobre este último, el equipo de Núkula quiere aclarar que no está hecho a base de cacao: «Se define como el producto obtenido a partir de manteca de cacao, leche o productos lácteos y azúcares. Por tanto, habrá que tener en cuenta que este tipo de chocolate no tendrá los beneficios que se asocian al cacao».

El chocolate mejora el estado de ánimo

Decía Bridget Jones: «Mantengo una relación muy intensa con dos hombres a la vez, uno se llama chocolate y el otro pistacho». Y no es de extrañar que a aquellos a los que les gusta el chocolate, estén completamente viciados a él. ¿Hay alguna razón que lo explique?

El cacao con el que están hecho estos chocolates parece ser un alimento delicioso y muchas personas creen que les ayuda a sentirse mejor. La evidencia científica de esta afirmación es aún escasa, si bien existe algún trabajo, como el estudio clínico realizado por investigadores de la Swinburne University en Melbourne (Australia) que concluye que los polifenoles del cacao pueden mejorar el estado anímico de personas sanas.

No obstante, son necesarios más trabajos sobre esta cuestión y es pronto para afirmarlo. Lo que sí se conoce es que se trata de un alimento con amplios beneficios para nuestra salud, gracias a su alto contenido en un tipo de antioxidantes llamados flavonoides. Por tanto, «podemos incluir el cacao en el marco de una dieta equilibrada, junto con la práctica regular de ejercicio físico», dicen los expertos de El Observadorio del Cacao.

La mejor manera de tomar cacao natural

Desde El Observatorio del Cacao aconsejan tomar cacao durante el confinamiento. Al ser un alimento muy versátil y con múltiples usos en la cocina, tanto en postres como en recetas saladas, se aconseja, incluso, como consumo diario.

«En este contexto de confinamiento en que se ha reducido la exposición solar es importante aportar a nuestra alimentación fuentes naturales de vitamina D, como los lácteos, pescados y huevos. Introducir un vaso de leche con cacao en nuestra dieta diaria, puede ayudarnos a alcanzar las cantidades diarias recomendadas de esta vitamina», explican.

El cacao natural también puede introducirse fácilmente en recetas como batidos, smoothies, bizcochos y pasteles saludables, bowls de desayuno, mugcakes o espolvoreado en yogures o frutas, y tantas combinaciones saludables como se nos ocurran. «Si eres de los que todavía no disfruta con un chocolate con un porcentaje de cacao elevado, puedes ir aumentando el porcentaje de forma progresiva hasta que tu paladar se vaya acostumbrando, porque lo hace, aconseja la dietista y nutricionista Patricia Ortega.