Cómo saber si el pan que compro es integral de verdad.

¿No concibes sentarte a a la mesa sin un trocito de pan? Seguramente también te ocurra que cuando vas al supermercado y miras la estantería de los panes envasados, no sabes cuál de todos elegir. Eso sumado a la increíble variedad que hay en la zona de panadería, convierten en una aventura dar con el pan que se ajuste a nuestras necesidades y cumpla con los requisitos de «producto saludable».

Al parecer, según cuentan los nutricionistas, la mejor opción será escoger un pan integral, ya que proporcionan mayor fibra y vitaminas en comparación con el pan blanco. «A diferencia del pan blanco, el integral contiene más fibra y más cantidad de nutrientes, no ha sido sometido a un proceso de refinado y el cereal conserva la cubierta, por lo que contiene el salvado y el germen. Además, el aporte de fibra extra que nos da el pan integral nos ayudará a llegar a los requerimientos de fibra diarios y a sentirnos más saciados, junto con las mejoras de nuestras digestiones», explica Luis Riera, consultor de Seguridad Alimentaria de Saia.

«El pan integral es un alimento rico en hidratos de carbono complejos, bajo contenido en grasa y aporta proteínas procedentes del grano de trigo, vitaminas como la tiamina y niamina y minerales como el selenio, fósforo, hierro o zinc, entre otros», cuenta Luis Riera, y añade que los panes integrales contienen mucha más fibra que los blancos. «Por eso es importante que para considerarse integral, a parte de tener la harina correspondiente, por cada 100 gramos de pan, tiene que haber 5 gramos de fibra como mínimo», desvela el experto.

Visualmente es difícil identificar si un pan es o no integral porque que sea más oscuro o lleve semillas no significa que sea integral. Es por eso que el pasado 1 de julio de 2019 entró en vigor una nueva normativa del real decreto en la que todos los panes donde ponga 'integral' o 'de grano entero', querrá decir que toda la harina que se utiliza tiene que ser harina integral. Beatriz Robles, consultora de seguridad alimentaria, conoce bien las regularidades de dicha norma: «Se puede usar mezcla de harina integral y refinada, pero en ese caso hay que indicar el porcentaje de harina integral sobre el total de harina utilizado. Con esta normativa lo que se hace no es solo regular el pan integral, sino también otras denominaciones que no estaban reguladas como es el caso del pan multicereal, que tiene que tener más de tres harinas distintas y un porcentaje mínimo del 10% de cada harina; el pan de elaboración artesana en la que se prima el factor humano; de larga fermentación tiene que ser de al menos 8 horas...», apunta.

Cómo saber si un pan es integral

El principal problema del pan es que es uno de los pocos alimentos que no siempre está etiquetado como tal. «Debe aportar la información en el punto de venta, tanto en las tablillas como a nivel verbal. Y hemos de tener cuidado con panes que parecen saludables y la mayoría de las veces no lo son, como los panes sin gluten, que muchas veces se le añaden bastantes aditivos para sustituir las funciones del gluten y, consecuentemente, baja la calidad», cuenta el consultor de Saia.

Marta Castroviejo, nutricionista y Dra. en bioquímica aconseja también decantarse siempre por el pan integral. «Antes de la aplicación de dicha normativa, podíamos encontrar panes con un 0% de harina integral que contenían la palabra 'integral' en la etiqueta. Ahora cuando lo leemos podemos creérnoslo y confiar en que ese pan lo es realmente», dice la experta. Además, la autora del blog « Ciencia y Nutrición» aconseja escoger el pan con menor lista de ingredientes: «cuanto más corta, mejor. Harina integral, agua, sal, levadura y poco más. La inclusión de otros elementos, como las semillas, puede ser interesante ya que aportan otros nutrientes y sabores, pero no debemos olvidar que lo más importante seguirá siendo el grueso de ese pan: la harina», dice.

Ahora que sabemos que un pan es realmente integral si el primer ingrediente de su etiqueta es harina integral, que puede ser de trigo (lo más común) u otros cereales que cada vez son más familiares como el centeno o la espelta, la Dra. Castroviejo aconseja no solo tomar pan cuya harina integral en vez de ser del 100% integral, también del 75%: «es una buena opción como punto de partida para escoger un buen pan».

Pan integral. - Adobe Stock Qué ocurre con el pan de panadería o el que me ponen en un restaurante Vistos los consejos a la hora de comprar pan, surge la duda de cómo identificar los panes que carecen de etiqueta y que se compran en una panadería o ponen en los restaurantes. Y, como ya imaginarás, la solución es preguntando. «La única posibilidad es preguntarle a la persona que lo sirve. No hay otra forma de hacerlo y es importante que diga el porcentaje de harina integral que lleva», dice Beatriz Robles. Marta Castroviejo añade que, por normativa, todos los establecimientos de venta de pan deben disponer de las fichas técnicas y el consumidor está en su derecho de solicitarlas: «Si quieres asegurarte de que ese pan es de calidad, pregunta por su lista de ingredientes el próximo día que te acerques a comprarlo», aconseja.

Para elegir pan integral Fíjate en que el primer ingrediente de la etiqueta (en caso de embasado o cartel) sea la harina integral (100% o 75%).

A parte de tener la harina correspondiente, por cada 100 gramos de pan, tiene que haber 5 gramos de fibra como mínimo.

Evita: Comprar pan sin saber sus ingredientes.

Tomar pan sin gluten que no sepas si ese gluten ha sido sustituído por otros ingredientes.