Apple Watch: con GPS, resistente al agua y con Pokémon Go

Nunca la expectación había sido tan alta como hoy. Y si bien es cierto que cualquier anuncio de Apple suscita, en cualquier momento, una gran expectación, el reciente «tropezón» de Samsung, el «archienemigo» de la compañía de la manzana, que se ha visto obligado a retirar del mercado su flamante Galaxy Note 7 por la explosión de algunas baterías, ha elevado esa expectación a la categoría máxima. La firma coreana lo había preparado todo para «taponar» el lanzamiento de su rival con un dispositivo premium, e incluso fue capaz de pasar del 5 al 7, saltándose el Note 6, para reforzar su mensaje y aumentar el efecto de su golpe. Pero no pudo ser. «Si yo fuera Apple -escribía un conocido analista tecnológico- me frotaría las manos. Si fuera Samsung, me las mordería».

[Sigue en directo la Keynote de Apple]

Así las cosas, y en medio de una auténtica nube de rumores y filtraciones, San Francisco se ha convertido este miércoles en el centro mismo del universo tecnológico. Allí, y ante una audiencia fiel y entregada, Tim Cook ha pasado rápidamente revista a la situación y ha desvelado cómo será la próxima generación del teléfono más famoso de todos los tiempos. El iPhone 7 ha llegado, y ya es hora de comprobar hasta qué punto las informaciones «destapadas» durante las últimas semanas eran, o no, acertadas.

Esta vez, Tim Cook, el CEO de Apple, ha empezado hablando de Apple Music, que ya tiene 17 millones de suscriptores en todo el mundo y «contenidos que nadie más tiene».

La Apple Store, por su parte, ya cuenta con 140.000 millones de descargas y su uso se ha incrementado un 106% solo durante los pasados meses de julio y agosto. «Una gran noticia para nuestros desarrolladores», ha afirmado Cook, quien aseguró que con Apple ganan el doble que con cualquier otra plataforma.

Con sus 500.000 juegos en catálogo, Cook ha anunciado la llegada a la plataforma de Mario, de Nintendo, uno de los personajes de videojuegos más emblemáticos de todos los tiempos, jugado desde hace años en todo el planeta. Su adaptación al iPhone, «Super Mario Run», permite jugarlo con una sola mano, mientras vamos en el metro o comemos una hamburguesa. El juego llegará estas navidades.

El creador japonés de videojuegos Shigeru Miyamoto - REUTERS/Beck Diefenbach

Tras este aperitivo, Cook ha hablado de Educación, y de cómo los ordenadores se han infiltrado en los sistemas de aprendizaje de un enorme número de niños de todo el mundo. En EE.UU. ya hay 145 escuelas conectadas, a las que Apple donará 4.500 iPads para los profesores y más de 50.000 para los alumnos. La plataforma iWork, que estrena un sistema de colaboración en tiempo real, permitirá crear y compartir contenidos, presentaciones y documentos en tiempo real, y hará posible que varias personas tengan acceso simultáneo a esos documentos y puedan editarlos, sin importar si están sentados frente a un Mac o si trabajan con un iPhone o un iPad.

Pokemon Go llega a Apple Watch

Por fin, Cook ha desvelado uno de los productos estrella del día: el nuevo Apple Watch. En 2015, dijo, el top ten de los vendedores mundiales de relojes eran marcas convencionales. Hoy, Apple ocupa el segundo lugar del mundo, solo por detrás de Rolex.

El nuevo reloj, llamado Apple Watch Serie 2, tiene más posibilidades multimedia en su sistema de mensajería, admite más dibujos e incluso enviar lluvias de confetis de colores. Las «apps» son más fluidas y el número de esferas disponibles aumenta. Las habrá con información local, o con resultados deportivos, con resúmenes de la actividad física e incluso con juegos.

El popularísimo Pokemon Go, por ejemplo, podrá jugarse desde el nuevo reloj de Apple. En la demo, los técnicos han demostrado cómo el reloj nos avisa de la proximidad de nuevos «pokemons», nos permite actuar en las «pokeparadas», recogen «pokeballs» y nos va marcando la distancia recorrida (con contador de calorías), avisándonos cuando hemos caminado lo bastante como para abrir un huevo. En realidad, no es el juego completo, sino un complemento que nos va ofreciendo información en el reloj.

John Hanke, CEO de Niantic, anuncia la llegada de Pokemon Go al Apple Watch - REUTERS/Beck Diefenbach

En el nuevo Apple Watch, que es resistente al agua, (hasta 50 metros), las funciones de Siri han sido completamente rediseñadas. Ahora podremos ducharnos o bañarnos con él en la piscina. Los «speakers» están equipados con un sistema que les permite expulsar el agua que pueda entrarles y garantizar así la calidad del sonido.

Todas las ranuras están selladas y el dispositivo se podrá usar también para medir nuestra actividad física en el agua. El procesador S2, con dos núcleos, pasa a un nuevo nivel, con una GPU que permite presentar gráficos dos veces más rápidos que en el modelo anterior. La pantalla, de segunda generación, tiene un brillo de 1.000 nits, muy superior a la anterior. De hecho, es la pantalla más brillante jamás usada por Apple en ningún dispositivo.

Otra novedad. Igual que en los relojes de Samsung, en nuevo iWatch lleva incorporado su propio GPS, de modo que puede independizarse del teléfono a la hora de practicar ejercicio. Para aprovechar el GPS interno, el sistema de navegación ha sido muy mejorado y permite, además de ir dirigiéndonos por una ruta, darnos información del entorno e, incluso, mostrarnos fotografías de los lugares más destacados.

Entre los nuevos relojes, se ha introducido una nueva gama de dispositivos hechos en cerámica, un material con el que Apple aún no había experimentado. El reloj lleva, también, la tercera generación del sistema operativo móvil de Apple, Watch OS 3.

Entre las nuevas correas, destaca una línea diseñada por Hermes. También habrá un nuevo diseño, llevado a cabo por Nike y especialmente pensado para el «running».

El precio del nuevo dispositivo será de 369 dólares, el mismo que tenía la versión anterior, que se queda en 269 dólares. Se empezará a vender el 16 de septiembre.