Como ocurre tras cada partido, el departamento de prensa del Real Madrid puso a disposición de los medios de comunicación dos jugadores. La idea anoche en la zona mixta del Sánchez Pizjuán era que hablaran Nacho y Asensio, y así fue, pero Sergio Ramos, verso libre y capitán con mayúsculas, dio la cara aunque no le tocara partírsela. Líder dentro y fuera del campo, en su amor al blanco también tiene hueco el Sevilla. Es el club que le hizo futbolista, y la capital andaluza la ciudad que le vio crecer. Aquí quiere vivir cuando las botas las deje en la taquilla para siempre. Por eso, ayer estalló: «El sevillismo se merece mi respeto, pero los que se acuerdan de mi madre no».

Sergio lleva soportando desde hace once años continuas y gravísimas faltas de respeto por parte del fondo norte del Sánchez Pizjuán, lugar donde se ubican los «Biris», el sector ultra de la hinchada hispalense. Los insultos hacia su familia son la triste banda sonora de esa zona del feudo de Nervión cada vez que Ramos regresa al que fue su hogar, porque para él siempre será así: «Me piten más o menos Sevilla siempre será mi casa. El día que me entierren lo haré con una bandera del Madrid y otra del Sevilla. Se acuerdan de mi madre, de mi mujer, de mis hijos... y llega un momento en el que hay que decir basta. A Rakitic o Alves, que no han mamado aquí, se le recibe como dioses. El presidente del Sevilla debe tomar medidas para que esa gente no manche una afición tan buena. No quiero ser noticia cada vez que venga por lo que ocurre en la grada».

Penalti y celebración

En el minuto 82, con un inquietante 3-1 en contra de los blancos, Casemiro fue objeto de penalti. Ramos, sobrado de agallas, tomó la responsabilidad y anotó la pena máxima con su ya clásico lanzamiento a lo Panenka. Lo celebró desafiando a los «Biris». Pulgares a la parte alta de la espalda, señalando su nombre y, a continuación, manos a las orejas. Después, pidió perdón a las otras tres cuartas partes del campo, pero la hinchada se calentó tanto que acabó insultando al unísono al camero: «Sergio Ramos, hijo de p...», atronaba el Pizjuán. El madridista, elegante, no le dio importancia: «Estoy seguro que no han entendido mi gesto. Cuando lo vean por la televisión se darán cuenta que no les he faltado el respeto. No me sale celebrar un gol en mi casa. Por eso he pedido perdón a preferencia, gol sur y lateral, que son los que no me han increpado».

Un triste e innecesario final a una eliminatoria apasionante que marcó un nuevo récord en la historia del fútbol español. Cuarenta partidos consecutivos sin perder. Los blancos están a tres de la mejor marca de la historia, la Juventus de Conte en los años 2011 y 2012.