Fútbol

Rachas y goleadas del Real Madrid en San Mamés ante el Athletic

liga - primera división

La temporada pasada los de Ancelotti fueron derrotados (2-1) cuando llevaban un récord en Liga de 21 salidas sin perder

Uriarte se anticipa a Junquera, en la goleada de la 1969-70 (5-0) en la que el ariete bilbaíno inauguró el marcador. Con un lleno a rebosar en San Mamés, aquella tarde el Athletic se colocó líder
Uriarte se anticipa a Junquera, en la goleada de la 1969-70 (5-0) en la que el ariete bilbaíno inauguró el marcador. Con un lleno a rebosar en San Mamés, aquella tarde el Athletic se colocó líder
Luis Prados Roa

Luis Prados Roa

Madrid

Athletic y Real Madrid jugarán su partido número 95 de Liga en Bilbao, 13º en el nuevo San Mamés, con un total de 39 victorias locales por 36 de los madridistas (19 empates) y 282 goles, repartidos en 144 de los leones y 138 ... merengues (33-59 favorable a los blancos desde 1991). De las últimas veinte campañas, el Madrid ha ganado en 14, con solo tres derrotas y tres empates (de 1957- 71 también el Madrid ganó 9 de 14 partidos, pero perdió tres). Cinco de los 13 últimos triunfos del Real Madrid fueron por tres goles de diferencia (el Athletic lleva sin ganarle al Madrid por tres goles desde 1980, un 3-0, con tantos de Dani, Carlos y Sarabia).

