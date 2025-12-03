Rachas y goleadas del Real Madrid en San Mamés ante el Athletic

Athletic y Real Madrid jugarán su partido número 95 de Liga en Bilbao, 13º en el nuevo San Mamés, con un total de 39 victorias locales por 36 de los madridistas (19 empates) y 282 goles, repartidos en 144 de los leones y 138 ... merengues (33-59 favorable a los blancos desde 1991). De las últimas veinte campañas, el Madrid ha ganado en 14, con solo tres derrotas y tres empates (de 1957- 71 también el Madrid ganó 9 de 14 partidos, pero perdió tres). Cinco de los 13 últimos triunfos del Real Madrid fueron por tres goles de diferencia (el Athletic lleva sin ganarle al Madrid por tres goles desde 1980, un 3-0, con tantos de Dani, Carlos y Sarabia).

En las últimas 20 temporadas, en 15 empezó marcando el Madrid y nunca perdió en ninguna de estas. Eso sí: en las ocho veces de este siglo que el Athletic se adelantó, ganó en siete. El Madrid no remonta en Bilbao desde 1981 (1-2).

Han pasado 35.227 días (23 junio 1929) desde el primer enfrentamiento en Liga en aquel viejo San Mamés. Llegaron los blancos a Bilbao con posibilidades de ser campeones en la última jornada. Tenían dos puntos más que el Barcelona (el triunfo sumaba dos puntos entonces) y a los azulgranas -que vencieron 4-0 al Real Unión- les quedaba aplazado un último partido que se jugó una semana después, contra el Arenas de Guecho, donde se proclamaron campeones. No hubo un lleno completo en aquel primer partido en San Mamés, ya que los rojiblancos no tenían opciones para el título. 2-0 perdieron los blancos, que dejaron escapar la Liga. El Madrid eligió campo en aquel primer sorteo de 1929 para jugar a favor del sol. El Athletic sacó del centro aquella tarde y forzó un córner en la primera jugada...

Visitar San Mamés en los primeros tiempos de la competición fue un suplicio para el Real Madrid: 14 triunfos rojiblancos, de los que siete fueron consecutivos, se dieron en los primeros 19 enfrentamientos, con un 6-2 en la 49-50 ¡todos los goles fueron en la segunda parte! y un 5-1 en la 33-34.

Pero ha habido mayores goleadas: un 5-0, en la 69-70 (tres goles de Zubiaga; Uriarte e Igartua) y un 0-5, en la 95-96 (Laudrup, dos; Zamorano, Raúl y Michel).

El Athletic se impuso el año pasado –ya hemos reseñado- por 2-1. Llevaba el cuadro madridista nueve visitas de Liga a San Mamés sin caer derrotado: ¡jamás había pasado! Y además, cinco años consecutivos ganando: su récord, igualando una racha que encadenó en 1964. Llevaban los vizcaínos 15 años seguidos sin poder marcarle al Madrid más de un gol (racha también récord).

Resultado más repetido El marcador típico de un Athletic-Real Madrid de Liga es 1-1, que se ha dado en 11 ocasiones

La derrota del año pasado también fue en partido adelantado por la Supercopa de España, en iguales fechas que ahora. El Madrid había recuperado la desventaja con el Barça tras al 0-4 del clásico (algo parecido a ahora, pero al revés). Mbappé, que había fallado un penalti con 1-0 en Liverpool, hizo lo mismo en Bilbao. El partido de los de Ancelotti fue muy decepcionante, con graves problemas en la salida de su juego. Los locales se adelantaron en la primera mitad, en un centro envenenado en el que ni Asencio ni Courtois se entendieron, y el balón quedó a placer para que Berenguer empujase el 1-0. Pese al fallo del penalti, Mbappé se sacó un chutazo que Bellingham aprovechó en el rechace para hacer el 1-1. Pero en el tramo final, Valverde perdió un balón estúpido y de repente el partido que estaba puesto para que el Madrid fuera a por él, se puso imposible con 2-1.

Con la derrota de la pasada campaña, además, El Madrid acabó en Bilbao con su mejor racha a domicilio en su historia liguera: ¡llevaba 21 salidas sin perder!

Benzema es el jugador del Real Madrid que más goles ha marcado en San Mamés en Liga (seis). En la imagen, el partido de la temporada 2022-23, en el que inauguró el marcador en la victoria por 0-2 EFE

El máximo goleador de los Athletic–Real Madrid es Zarra con siete dianas. Seis tantos anotaron Dani, Gainza y Bata, al igual que Benzema. Y cinco lograron Panizo, Gorostiza y Uriarte. Solo dos madridistas han conseguido cinco goles en la Catedral: Raúl y Puskas. Cristiano se quedó en cuatro. El resto de madridistas solo alcanzaron tres como máximo. Bellingham siempre ha marcado: uno en sus dos años.

Muchas anécdotas de este partido histórico cuando se ha jugado en terreno bilbaíno: desde el gol tempranero de Cristiano Ronaldo en el 0-3 de la 2012-13, cuando el portugués forzó una falta en la primera jugada: la formación de la barrera fue la causa de que el gol no llegara hasta el minuto 1, con 11 segundos. Cierto es que, muchos años antes, el bilbaíno Bata marcó hasta tres veces al primer minuto ante los blancos (1931-33). El propio Cristiano fue expulsado en la 2013-14 por una agresión estúpida. En San Mamés el Madrid marcó el gol nº 1.000 en Liga (Pahíño, en la 50-51; ahora lleva 6.590 con el último penalti de Mbappé en Gerona). También en el campo del Athletic debutó Casillas (99-2000) y también fue expulsado Gento (58-59). Y el Real Madrid de Mourinho (2011-12) es el único equipo que ha cantado el alirón en territorio bilbaíno.