Un San Mamés adormecido, al que solo espoleó Vinicius: «Nos vamos con escozor»

La afición local tuvo varios encontronazos con el crack brasileño, que hizo un gesto a la grada en su sustitución

Dani Vivian sujeta a Vinicius durante el partido de hoy en San Mamés
Gerard Bono

Bilbao

Noche fría y no sólo en lo meteorológico para recibir al Madrid de Xabi Alonso en Bilbao. Una cita «especial» durante la temporada. Sobre todo para la gente de seguridad del club, acostumbrada a revisar alguna mochila y quitar algún tapón de botella, pero no ... a tener que indicar a nadie por donde entrar al campo. Normalmente quien viene a San Mamés, el principal acontecimiento social de la ciudad, sabe a donde ir. Este miércoles no, pues a diferencia de otros partidos se veía en los exteriores del estadio más de una camiseta completamente blanca asomando entre los chaquetones. «Hoy nos tienen que pagar un plus por acomodadores», comentaban varios con el peto amarillo a la entrada.

