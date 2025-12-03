Athletic - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

El Real Madrid vuelve a jugar en la Liga este miércoles, 3 de diciembre, después de su empate en Montilivi ante el Girona, el tercero consecutivo, que dejó al equipo blanco sin el liderato.

En noviembre, el Madrid ha empatado en Liga ante el ... Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) y Girona (1-1), y ya está por detrás del Barcelona con un punto de desventaja y solo está dos por encima del Atlético, su dos grandes rivales por el título

Solo Mbappé, con sus 23 goles, y Courtois, con sus paradas milagrosas, sostienen a un equipo que además de malos resultados en noviembre está dejando una sensación de poco fútbol.

Delante tendrá un Athletic Club que nada tiene que ver con el de la pasada temporada. El equipo de Valverde está muy lejos de poder volver a repetir clasificación para la Champions y en Europa tiene complicado pasar a los cruces. La ausencia de Nico, con problema de pubalgia como Lamine, le ha penalizado en este inicio de temporada, aunque también es cierto que el menor de los Williams ha mejorado en las dos últimas semanas.

Horario del Athletic - Real Madrid de LaLiga

El Athletic - Real Madrid, encuentro que se disputa este miércoles en San Mamés y correspondiente a la jornada 19 de Liga, pero que se adelanta a esta semana porque entonces ambos equipos estarán en Arabia disputando la Supercopa de España, está programado para las 19.00 horas.

Dónde ver el Athletic - Real Madrid en televisión y online hoy

El encuentro de Liga entre el Athletic y el Real Madrid podrá verse en directo por televisión a través de DAZN LaLiga (dial 55 de Movistar Plus + y 113 de Orange TV) y LaLiga TV Bar. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.