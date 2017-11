21/11/2017 a las 11:05 Actualizado 21/11/2017 a las 11:05

Todavía no sabemos quién representará a España en Eurovisión este año, pero eso no hace que las anteriores candidatas desluzcan en la memoria colectiva. Para recuperar su paso por el certamen europeo, Bertín Osborne invitó a charlar con él en su programa «Mi casa es la tuya» la semana pasada a Massiel, Remedios Amaya, Rosa López, Soraya Arnelas y Pastora Soler.

Pero lejos de Eurovisión, lo que cobró fuerza y repercusión fueron sus palabras sobre el Festival italiano de San Remo, no sobre Eurovisión. El presentador aseguró que no se arrepentía de no haber acudido a este festival porque un año más tarde, en 1983, había ganado el de San Remo. Durante su conversación con Pastora Soler, Osborne dijo: «En el 82 me propusieron ir a Eurovisión, pero era un pipiolo y no me llamó la atención. Al año siguiente gané San Remo en Italia, o sea que me dio un poco igual».

La polémica no tardó en colear, cuando medios y espectadores del programa de Telecinco le acusaban de mentiroso, pues nunca había ganado este certamen. Lo cierto es que si bien no fue el ganador absoluto del festival italiano —su canción «Eterna Malattia» quedó en el puesto 14—, sí consiguió el galardón de Mejor Voz Masculina por parte de la crítica, por lo que el cantante no habría falseado la verdad.

«No es mi intención entrar en polémicas con nadie, especialmente si no están informados o si solo quieren hacer daño, pero el premio a la Mejor Voz Masculina del festival me lo dieron a mí. Hay multitud de información sobre este tema, es cuestión de buscarla... o de querer hacerlo», ha intentado zanajar Berín Osborne.