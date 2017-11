Los dardos de Massiel y Soraya contra TVE por Eurovisión

16/11/2017 a las 10:44 Actualizado 16/11/2017 a las 10:44

Cinco damas de Eurovisión, sentadas en una misma mesa y dispuestas a rememorar sin tapujos su paso por el mítico festival de la música. El programa «Mi casa es la tuya» de Bertín Osborne regaló ayer a los seguidores del certamen una sesión de recuerdos y anécdotas con cinco de las representantes españolas más icónicas que han pisado el escenario del concurso europeo. Con Pastora Soler ejerciendo de anfitriona, Massiel, Soraya, Rosa y Remedios Amaya contaron de manera cómplica y divertida lo que supone para un artista acudir a este festival, sin obviar las sombras o los problemas que tuvieron que superar durante y después de su paso.

Massiel (ganadora en 1968) y Soraya (penúltima en 2009) no se mordieron la lengua a la hora de criticar las dificultades que TVE pone a veces a sus abanderados. «A mí me fallaron muchas cosas», relató la extremeña. «Yo tenía un equipo preparado de bailarines y una coreógrafa para acudir a Moscú. Pero la participación es junto a TVE, por lo que ellos también opinan. Así que una de sus decisiones fue la de quitarme a mis bailarines y ponerme a otro equipo», admitió la intérprete de «La noche es para mí». Soraya no ocultó en el encuentro la decepción por su mal resultado, «Yo hice lo que pude y defendí a mi país con toda la ilusión. Pero me hubiera gustado ir en otras condiciones. Lo pasé mal y lo tengo que decir», reconoció.

Vetadas en la cadena pública

Soraya denunció que después de Eurovisión fue vetada por TVE, algo que también sufrió la propia Massiel pese a ganar el concurso. «A mí Eurovisión me vino muy bien, a pesar de la maldad del régimen de entonces. ¿Alguna vez se ha visto una cantante que gane el festival y que sea vetada cuando solo había una cadena? Eso podría haber sido la bomba, pero yo no tenía las herramientas para sacarle provecho a la situación», ha dicho la «tanqueta de Leganitos», que también reconoce que está harta del «La La La». Sobre los malos resultados que ha cosechado España en los últimos años, Massiel también culpa al ente público. Televisión Española no está llevando a gente que tenga una trayectoria a Eurovisión. Están haciendo un concurso para hacer audiencia. El caso de ese chico del gallo (refiriéndose a Manel Navarro) fue muy injusto».

«No cobra nadie y encima os putean», apuntó Bertín Osborne tras escuchar a sus invitadas. «Eso es. No cobras y encima tienes que poner pasta. En mi caso, mi discográfica asumió todos los gastos. Hasta el de mi vestido», sentenció por su parte Soraya.