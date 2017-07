Angelina Jolie responde a las acusaciones de crueldad infantil durante el casting de su nueva película

Angelina Jolie ha respondido a la ola de las acusaciones que nacía tras una entrevista que concedió la actriz a «Vanity Fair». En ella, Jolie había explicado cómo habían seleccionado a los niños que participarían en su nueva película «First They Kill My Father: A Daughter of Cambodia Remembers»; sin embargo, el método que utilizó la actriz no fue bien aceptado.

Durante la preproducción de la película, Jolie habría buscado y seleccionado a niños en orfanatos y casas de acogida en base a su experiencia vital y a sus duras condiciones de vida. Los directores de casting plantearon un «juego» en el que los seleccionados tendrían delante un montón de dinero y tenían que decir qué harían con él. Una vez expresados sus deseos, se guardaba el dinero y el fin era ver y experimentar con la reacción de los pequeños. Srey Moch, la niña elegida, fue la que más tiempo se quedó pensando qué haría con el dinero y la que más emociones despertó en Jolie. La niña dijo que habría usado la cantidad para el funeral de su abuelo, ya que su familia no había podido pagar uno digno. Sin embargo, la actriz y directora ha asegurado que sus palabras fueron «malinterpretadas» y que ese «juego» fue llevado a cabo asegurando el bienestar de los niños.

«Me molesta que un ejercicio de improvisación, a partir de una escena real en la película, se haya escrito como si fuera un escenario real. La sugerencia de que dinero real se quitó a los niños durante el cásting es falsa y perturbadora. Me sentiría indignada si esto hubiera sucedido. El objetivo de esta película es llamar la atención sobre los horrores a los que los niños se enfrentan en las guerras y ayudar a protegerlos», sentencia Angelina Jolie en un comunicado publicado en el «Huffington Post». «El fin mismo de la película es exponer los horrores a los que los niños se enfrentan durante la guerra, y ayudar a protegerlos de ella», añade Jolie. Para asegurar su bienestar, durante el proceso de realización de la película, padres, tutores, ONG y médicos estuvieron presentes todo el tiempo.

«First They Kill My Father: A Daughter of Cambodia Remembers» es una adaptación de las memorias de Loung Ung, activista por los Derechos Humanos nacida en Camboya, de donde huyó en 1975, tras la Guerra Civil que llevó al poder a los Jemeres rojos comunistas. La historia se relata a través de los propios ojos de Ung durante el mortal régimen de Pol Pot, desde que tenía 5 años, cuando los Jemeres Rojos tomaron el poder, hasta los 9 años. Durante todo ese tiempo su familia luchó por mantenerse unida.