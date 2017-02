Netflix estrena «First They Killed My Father», la película dirigida por Angelina Jolie

Angelina Jolie ha dirigido la próxima película original que llegará a Netflix este año y que se presentó el pasado sábado 18 de febrero en Camboya. La cinta, titulada «First They Killed My Father» es una película dedicada tanto a todos aquellos que fallecieron durante el régimen de los Jemeres Rojos como a los que sobrevivieron. La historia se centra en el amor y la dedicación de una familia camboyana y celebra la belleza, el espíritu y la resiliencia de Camboya y su cultura.

La premiere, que se llevó a cabo en la Terraza de los Elefantes del Templo de Angkor Wat en Siem Reap, fue muy especial para los ciudadanos de Camboya y contó con la asistencia de sus Majestades el Rey Norodom Sihamoni y la Reina Madre Norodom Monineath, así como con Angelina Jolie, Loung Ung y Rithy Panh.

First They Killed My Father es la adaptación de las memorias de la escritora y defensora Liung Ung durante el mortal régimen de los Jemeres Rojos. La historia se relata a través de sus propios ojos, desde que tenía 5 años cuando los Jemeres Rojos tomaron el poder, hasta los 9 años. La película muestra el indomable espíritu y devoción de Loung y su familia mientras luchan por mantenerse unidos.

Ung sobrevivió y escribió First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers, publicado por primera vez en el 2000. Tras leer las memorias de Ung hace más de una década, Angelina se puso en contacto con ella y han sido amigas desde entonces.

La producción se grabó en Camboya entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 utilizando el Jemer como único lenguaje. Técnicos, artesanos y más de 3.500 actores camboyanos forman la mayor parte del equipo de producción y cuenta con un reparto 100% camboyano, muchos haciendo su debut en la gran pantalla. Srey Moch Sareum, quien interpreta a Loung de los cinco a los nueve años, fue descubierta en una escuela local.

Los padres de Loung, Pa y Ma, son interpretados por Kompheak Phoeung y Socheata Sveng. Phoeung es intérprete en el Tribunal de Camboya pero también ha protagonizado el filme francés La novena puerta, por su parte, Sveng es uno de los actores camboyanos más reconocidos. Nita y Nika Sarun (Geak), Chenda Run (Chou), Kimhak Mun (Kim), Sreyneang Oun (Keav), Sothea Khoun (Khouy) y Dara Heng (Meng) interpretan a los hermanos de Loung.