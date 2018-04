John Elliott apadrina el Club Tocqueville El «think thank» constitucionalista que encabeza Valentí Puig apuesta por una Cataluña conectada con España y Europa

SERGI DORIA

BARCELONA Actualizado: 04/04/2018 17:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Cataluña constitucionalista cuenta desde hoy con el Club Tocqueville, diez académicos e intelectuales que vienen a demostrar que a Cataluña le va muy bien seguir en España y que sin España, no hay conexión posible con la Europa que representa los valores occidentales.

El escritor y ensayista Valentí Puig encabeza este «think thank» que rinde homenaje a Alexis de Tcqueville (1805-1859). Las ideas del autor de «La democracia en América» inspiran la entidad que apadrina Sir John Elliotten Foment del Treball y son aplicables a la Cataluña actual: «Es más fácil para el mundo aceptar una simple mentira que una verdad compleja» sería la más adecuada, a la vista del cúmulo de falacias del llamado «procés».

El Club Tocqueville nace con «propuestas regeneradoras para una España en primera línea de la Unión Europea: para defender la nobleza de la política y la necesidad de una metapolítica que anteponga la sociedad a las políticas de vuelo raso». Los ciudadanos, como proclamó Josep Tarradellas, han de ser los verdaderos protagonistas de un debate social hoy adulterado por el nacionalismo: «Optamos por una sociedad abierta y estable, una sociedad bilingüe y plural...» El intercambio de ideas ha de superar de una vez por todas a la confrontación de identidades: «Favorecer la prosperidad y no la incertidumbre económica, la seguridad jurídica y no la ruptura, un sistema de opinión que se corresponda a una sociedad compleja y no al reduccionismo populista; propiciar el sentido de pertenencia frente a los instintos excluyentes, el 'fair play' del discurso político frente a la distorsión».

Además de Valentí Puig, el Club Tocqueville cuenta con Jordi Canal, historiador de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París; los escritores Ferran Toutain y Ponç Puigdevall; el profesor de Derecho Constitucional Josep Maria Castellà; el profesor de Ética del IESE Ricardo Calleja; la profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona Ana Mar Fernández; la profesora de Derecho de la UE Nuria Fernández; el abogado Arnau Guasch y el economista Albert Guivernau.

En el acto de presentación, Elliott conversará sobre «Cataluña, España, Europa» con el catedrático de Historia Moderna Roberto Fernández y Elia Marzal, profesora de Historia del Derecho y Derecho Constitucional.