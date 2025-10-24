Otoño Mágico 2025 en el Valle del Ambroz, una de las celebraciones más bellas de España

Los colores ocres del otoño, el olor a humedad, las gotas de lluvia o las temperaturas templadas que caen en la noche definen a esta nueva estación que, sin duda, nos trae una de las más bonitas estampas en la naturaleza. Tal es ... el caso del Valle del Ambroz, comarca situada al norte de la provincia de Cáceres donde reinan los contrastes. Aquí, el otoño se celebra. Pero no de cualquier manera.

La zona, que forma parte de las estribaciones de la Sierra de Gredos que comparte con el Valle del Jerte, ofrece paisajes de montañas que superan los 2.000 metros así como zonas de vega y dehesa situadas a 500 metros de altitud donde el agua abundante fluye por gargantas y ríos como la Garganta Ancha, el río Santihervás o el río Ambroz, que da nombre al valle. Un paisaje único que este año celebra la 28ª edición del Otoño Mágico, Fiesta de Interés Turístico Internacional (2024), del 24 de octubre al 30 de noviembre.

Noticia Relacionada Ocho de los bosques españoles donde más lucen los colores del otoño Mar Ramírez Al final de octubre y principios de noviembre el campo muestra ese aspecto que fascina a los fotógrafos y a los aficionados al senderismo

Se trata de una celebración en la que participan numerosas asociaciones y colectivos y en la que los 8.000 habitantes del Ambroz se vuelcan para mostrar al visitante lo mejor de sus pueblos. Y es que la comarca se compone de ocho localidades que guardan pequeños tesoros como la dehesa de Abadía, las fincas 'nevadas' de cerezos en Gargantilla y Casas del Monte, castaños centenarios en Segura de Toro, el Barrio Judío de Hervás, las termas romanas de Baños de Montemayor, la Vía de la Plata por Aldeanueva del Camino o El Pozo de la Nieve de La Garganta.

Más de 70 actividades para todos los públicos se desarrollarán durante seis fines de semana en los ocho pueblos de la comarca para dar a conocer una de las épocas más bonitas del Valle del Ambroz. El lema de la edición de este año es 'Bienestar Natural' para recordar que el bosque y la naturaleza del lugar, sus balnearios, sus rutas para senderismo y bicis, sus cielos limpios… son el lugar perfecto para recargar la energía vital sin olvidar la importancia de mantener, preservar y conservar el entorno.

Programa y actividades

Así, la 28ª edición del Otoño Mágico incluye mercados de artesanía y productos locales; degustaciones gastronómicas; jornadas micológicas; espectáculos de humor y magia, conciertos, teatro y poesía; la carrera de montaña 'Subida a los Campanarios'; un rally fotográfico así como sesiones de yoga y meditación, además del día infantil (talleres, juegos, hinchables, animación y bailes).

Rutas para descubrir los enclaves naturales del Valle del Ambroz(arriba); el desfile del otoño (abajo izquierda) y la Gran Calbotá (abajo derecha) en otras ediciones del Otoño Mágico Piti García - DIVA

Quienes no conozcan aún la zona, tienen una gran oportunidad de descubrirla a través de las visitas guiadas y rutas que contempla el programa. Así, 'Ruta Etnográfica e histórica por Baños de Montemayor' (25 de octubre) descubre los enigmas de las aguas termales con las que cuenta este enclave desde la época romana; 'Ruta Abadía al completo' (2 de noviembre) muestra todos los monumentos y paisajes de una localidad de gran riqueza cultural; la 'Ruta de las Chorreras de Segura de Toro' muestra los árboles monumentales, restos de civilizaciones prerromanas y caídas de agua desconocidas (8 de noviembre); la XXVI Marcha senderista 'Bosques del Ambroz' es la mejor oportunidad con la que disfrutar de esta emblemática ruta que da a conocer la inigualable belleza del otoño (23 de noviembre) y 'Castañar del Duque' es una ruta para conocer la vida e historia de este famoso lugar (29 de noviembre).

Imperdible es también la Fiesta de la Trashumancia (1 de noviembre) en La Garganta, uno de los eventos más destacados, que incluye un paseo interpretado, mercado artesanal, gastronomía y música folk; la Gran Calbotá (2 de noviembre) en Abadía, una fiesta popular con música y degustación de castañas asadas; y el desfile del otoño y fuegos artificiales (15 de noviembre), todo un espectáculo de magia y color.