Otoño Mágico 2025 en el Valle del Ambroz, una de las celebraciones más bellas de España

Este evento, declarado como Fiesta de Interés Turístico Internacional, celebra su 28ª edición del 24 de octubre al 30 de noviembre

Cinco rutas de otoño inolvidables en una de las comarcas más bonitas de España

Valle del Ambroz
Valle del Ambroz Piti García - DIVA
Ana I. Martínez

Los colores ocres del otoño, el olor a humedad, las gotas de lluvia o las temperaturas templadas que caen en la noche definen a esta nueva estación que, sin duda, nos trae una de las más bonitas estampas en la naturaleza. Tal es ... el caso del Valle del Ambroz, comarca situada al norte de la provincia de Cáceres donde reinan los contrastes. Aquí, el otoño se celebra. Pero no de cualquier manera.

