Capital Europea de la Navidad 2025: dónde está y qué ver en el destino más navideño del año

Patrimonio histórico, cultura vibrante y belleza natural. Estos son los tres ingredientes principales que definen a Lituania, un país con cierta conexión española a pesar de los miles de kilómetros que les separan. Muy pocos saben que este estado báltico cuenta con su propio ... tramo del Camino de Santiago: el Camino Lituano fue reconocido en 2017 como Itinerario Cultural por el Consejo de Europa, enlaza con el Camino Polaco y permite a los peregrinos continuar su ruta hasta Santiago de Compostela.

Lo que también es desconocido para muchos es que Vilna, su principal ciudad, es la Capital Europea de la Navidad 2025, un reconocimiento que le ha otorgado la Red de Ciudades Navideñas del Parlamento Europeo por su capacidad para combinar tradición e innovación. De esta manera, se convierte en destino imprescindible para visitar durante la temporada navideña.

Y no es para menos. Famosa mundialmente por su árbol de Navidad en la Plaza de la Catedral (reconocido en varias ocasiones como el más bonito del mundo), Vilna ofrece «una experiencia navideña llena de historia y creatividad moderna. El casco antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se convierte en un paraíso invernal, con calles adoquinadas iluminadas por cálidas luces festivas», según el jurado.

Esta vez, el árbol de Navidad de Vilna, un impresionante abeto natural que ocupa 205 metros cuadrados, adopta una estética tradicional con colores rojo y dorado, evocando el creciente deseo de nostalgia y autenticidad durante las fiestas. Tiene 25.000 luces LED de color blanco cálido y 400 adornos.

Inauguración del árbol de Navidad de Vilna el pasado 29 de noviembre Mantas Gudzinevicius/GoVilnius

Admirarlo es posible gracias a la plataforma de observación de 3 metros de altura y 17 metros de ancho construida especialmente para este fin. Después, es hora de explorar el mercado navideño de la zona, pues la Plaza de la Catedral es el centro neurálgico en estas fiestas.

Su mercadillo navideño cuenta con 48 casetas de madera dispuestas a modo de paseo donde comercios y artesanos locales ofrecen una variedad de delicias, como dulces de colores brillantes, pan de jengibre y vino caliente. Es ideal para comprar regalos navideños únicos elaborados por artistas y artesanos como velas aromáticas, joyas de ámbar o juguetes de madera hechos a mano.

Calle decoradas con las luces de Navidad GoVilnius

Otros atractivos festivos de la plaza son el carrusel navideño de dos pisos, de 10 metros de altura y creado por artesanos italianos al estilo tradicional; la pista de hielo en la Plaza del Ayuntamiento y el tren navideño, que transporta a los visitantes en un recorrido de 20 minutos por las brillantes calles del casco antiguo.

Una jornada especial

La navidades del 2025 son muy especiales para la capital de Lituania por dos razones. La primera es que a esta la merecida distinción de Capital Europea de la Navidad 2025 se le suma otra: Vilna es Capital Verde Europea. La segunda es que la ciudad estrena una nueva tradición navideña.

Será el 13 de diciembre cuando la capital se transforme en un lugar sólo apto para niños con una gran variedad de actividades especiales diseñadas para evocar la magia de la Navidad a través de los ojos de un niño de 5 años.

Ese día, todo se regirá por una moneda real y especial creada para este momento que deberá adquirirse en las huchas navideñas que se instalarán en las sucursales del Banco de Navidad, especialmente habilitadas por distintos lugares de la ciudad. Dicha moneda podrá gastarse en cualquiera de los establecimientos socios adheridos a la iniciativa.

Pista de patinaje sobre hielo del pasado año GoVilnius

Además, en pleno corazón de la ciudad, la plaza Konstantinas Sirvyda se transformará en un auténtico cuento de hadas navideño infantil, donde se instalarán 144 árboles de Navidad, uno por cada comunidad extranjera que vive en la ciudad. Los visitantes también podrán disfrutar de un tren navideño, columpiarse en un tiovivo, disfrutar de visitas guiadas, patinar sobre hielo o ver cantar a un coro navideño, entre otras actividades.