El hotel en el que siempre cenaba Dalí y llevó hasta un elefante

Los más mayores de Figueras aseguran que Salvador Dalí era una persona sana, abierta y muy generosa. De hecho, no tenía nada en propiedad. Era muy habitual verle por la calle como uno más y pasear por la Rambla de Figueras, ... el paseo central de la ciudad. Disfrutaba mucho de los jueves, día del mercado. Para él era un día festivo y sagrado porque los hombres solían quedar en el café a charlar.

Uno de sus lugares favoritos era el Duran Hotel & Restaurante, situado en el corazón del municipio, muy cerca de la Rambla. Se trata de un establecimiento familiar con más de un siglo de historia y uno de los más emblemáticos del Empordà. Sus orígenes se remontan a 1910, cuando Joan Duran y Teresa Camps alquilaron la antigua Fonda Ca la Teta, manteniendo su espíritu y pasión por la hostelería.

En los años 50, gracias al impulso de Lluís Duran Camps, uno de los hijos de los anteriores, el restaurante se consolidó como un referente gastronómico, reconocido por su cocina catalana de mercado, donde tradición y calidad se unen en cada plato. Lluís se formó en Francia y Suiza e incorporó todos sus conocimientos de la gastronomía francesa en el restaurante de sus padres. De hecho, llegó a lucir una estrella Michelin.

Dalí, íntimo amigo de Lluís Duran Camps, pasó muchísimas veladas en este local, tanto personales como profesionales. Él siempre se alojaba en la habitación 103, que hoy luce como una más, y Gala en la 101. El artista inauguró en 1949 el Libro de Firmas del establecimiento con una dedicatoria con dibujo.

Recepción de hotel con el busto de Dalí Marc Rovira

El Duran Hotel & Restaurant ha sido escenario de momentos únicos como aquél de 1967 en el que Dalí estuvo en el establecimiento con un elefante de 11 meses que le regalaron (de hecho, era muy habitual verle entonces paseándose con él por la ciudad hasta que acabó en el zoo de Barcelona); aquí se hizo la cena conmemorativa del inicio de la reconstrucción del Teatro de Figueras que se convirtió en el actual Museo Dalí (1970) y a cargo de ellos estuvo la comida de inauguración del Museo Dalí, servido en la plaza del ayuntamiento.

Dalí, Gala y sus amigos se reunían siempre en el 'Celler de Ca la Teta', la sala comedor que hoy es un auténtico museo en el que poder degustar los mejores platos del lugar. Las antiguas botas de vino, las paredes y cada rincón conservan intacta la esencia de otra época. De hecho, sus paredes guardan recuerdos, fotografías y momentos que han hecho de este establecimiento un símbolo de Figueras, pues conserva intacto su carácter original y sigue siendo punto de encuentro para vecinos y turistas.

Habitación del hotel Duran (arriba) y algunos de los platos que pueden desgustarse en el local, como las albóndigas y la butifarra dulce Marc Rovira/VIANDA

Hoy, este hotel sigue siendo un referente gastronómico. Ofrece alojamiento y alta cocina para todos los públicos a precios asequibles. Con 65 habitaciones, restaurante, bar, sala de desayunos y espacios tan singulares como el 'Celler de Ca la Teta', es todo un símbolo de Figueras.