Esta es la única playa española que se ha colado entre las 50 mejores del mundo

¿La playa de Ses Illetes de Formentera? ¿La Concha de San Sebastián? ¿Alguna cala de Ibiza? La respuesta a todas esta preguntas es 'no'. Ni en Baleares ni en Canarias se sitúa la única playa que ha conseguido meterse en la lista de 'Las 50 mejores playas del mundo', entidad conformada por profesionales del sector que tienen en cuenta características claves de estos lugares, como que sean únicas, estén acompañadas del sonido de la naturaleza, tengan fácil acceso o estén poco masificadas, entre otros criterios.

Así, la playa de Rodas, situada en las Islas Cíes (Vigo, Pontevedra) ha sido la única española considerada como una de las mejores del mundo. En concreto, ocupa el puesto 18 en la lista, compartiendo ranking con enclaves tan paradisiacos como la Polinesia Francesa, República Dominicana o Seychelles.

Para los expertos, se trata de «un paraíso caribeño escondido en Europa» gracias a su arena blanca y sus aguas cristalinas y tranquilas. Eso sí: bañado por las aguas frescas del Atlántico. Además, el jurado destaca el «impresionante» entorno del lugar, pues la playa está «rodeada de frondosos pinares y dunas de arena. La única forma de llegar es en barco -explican-, lo que garantiza una escapada tranquila donde los visitantes pueden nadar, tomar el sol o explorar los senderos de los alrededores sin grandes aglomeraciones».

La playa de Rodas cuenta con bandera azul y tiene una longitud de 1.300 metros y 60 m. de ancho, uniendo las islas de Monteagudo y O Faro. Desde que el periódico 'The Guardian' la eligió como mejor playa del mundo en 2007, no hay turista que quiera perderse el lugar, cuyas aguas color esmeralda no dejan indiferente a nadie.

Fotolia

Aunque a ella sólo se puede llegar en barco, es de muy fácil acceso, pues se encuentra a la izquierda del muelle de Rodas. Además, está dotada de servicios públicos, vigilancia y socorrismo, megafonía, restaurantes, camping y caseta de información.

Su entorno es también idílico. Está rodeada por bosques de pinos y eucaliptos y dunas que llegan hasta los arenales. Recorrer el lugar es todo un privilegio, así como hacer snorkel o buceo, pues en el fondo de sus aguas se puede ver la vida marina.

Las Islas Cíes tienen un total de 9 playas. La única forma de acceder a ellas es por mar. Desde el puerto de Vigo, en temporada alta, diferentes navieras hacen rutas diarias en barco. Eso sí, la visita al lugar está muy controlado: sólo se admiten 1.800 visitantes al día, por lo que es imprescindible reservar plaza en el barco con antelación.

Fotolia

Y es que se trata de un lugar protegido. Para los romanos, eran las islas de los dioses pues es un increíble Parque Nacional Marítimo-Terrestre y uno de los lugares más hermosos de nuestra geografía.

Al ser un área protegido, hay que informarse también de las condiciones de fondeo, buceo y acampada y solicitar los permisos necesarios.