Cómo recorrer los paisajes de Navarra sobre ruedas

Con un total de 18 establecimientos repartidos desde los valles pirenaicos hasta La Ribera, pasando por Tierra Estella o Urbasa, la Asociación de Campings de Navarra propone una escapada en la que la naturaleza y el entorno son los grandes protagonistas.

Como punto ... de referencia en Tierra Estella, el camping Iratxe puede acoger hasta a 890 personas y suele colgar el cartel de completo en la temporada de verano. El camping Aritzaleku, en el pantano de Alloz, con 1.251 plazas, o El Molino, cercano a Pamplona, con 1.300, son algunos de los que más capacidad albergan; mientras que otros como Urbasa, en pleno parque natural, o Bárdenas, en Villafranca, cuentan con menos capacidad -500 y 390, respectivamente-, pero la propuesta es igual de atractiva en todas y cada una de las 12.372 plazas distribuidas en toda la comunidad foral.

Noticia Relacionada Camping en plena naturaleza: alojamientos únicos al aire libre Rocío Jiménez Su clima con temperaturas suaves en esta época del año es uno de los principales reclamos para los turistas. Los campings navarros ofrecen distintos tipos de alojamiento, como bungalows, parcelas o habitaciones, entre los que destacan desde hace unos años las caravanas y las tiendas 'glamping', una nueva tendencia con estética cuidada y un extra de comodidades que en algunas de estas localizaciones pueden alquilarse desde 125 euros el fin de semana. Una tienda de este tipo en Etxarri, finalista en 2023 al premio al alojamiento más original de la Federación Española de Campings, parte de los 45 euros por persona y día en septiembre. En pleno bosque del Valle de Sakana, sus tiendas tienen dos dormitorios y capacidad para cinco personas, cocina, electricidad, wifi y baño, entre otros servicios. Bungalow en el camping El Molino (arriba); tienda 'glamping' en el camping de Urbasa (abajo izquierda); vista aérea del camping Aritzaleku (abajo derecha) ABC Al norte, en Sunbilla, en la comarca del Alto Bidasoa y serpenteando el Valle del Baztán, la zona de acampada de Ariztigain fue nominada como 'Mejor Camping de Entorno Natural'. De aquí parten algunas de las rutas de senderismo más interesantes de Navarra, lo que lo convierte en uno de los más demandados por los amantes de la naturaleza que, además, adquiere especial encanto en otoño por el colorido de sus bosques. Sus 'mobil homes', uno de los formatos más solicitados, parten de los 160 euros el fin de semana. El alquiler de parcelas en la zona de acampada no puede hacerse con antelación y recomiendan llamar antes para consultar disponibilidad. Cicloturismo Recorrer Navarra en bicicleta se ha convertido en reclamo para conectar con el entorno y disfrutar tanto del trayecto como del destino. La región se posiciona como un territorio ideal para moverse al ritmo del pedal con el proyecto 'Centros de Cicloturismo', una iniciativa que transforma a estos alojamientos en puntos de salida, parada y reencuentro. Cada camping sirve como base para nueve rutas circulares pensadas para distintos perfiles: carretera, gravel o montaña con recorridos que atraviesan desde hayedos y collados hasta viñedos y campos abiertos, adaptados a diferentes niveles.

