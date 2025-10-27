Magaluf pone fin al balconing: Calvià se reinventa como destino principal de Mallorca

Magaluf es, quizás, el enclave mallorquín de mayor fama. El llamado 'turismo de borrachera' o la práctica del balconing (saltar a la piscina de un hotel desde el balcón o la terraza de una habitación), formaron parte de la historia de la isla ... durante varios veranos. Y sí, se trata de un pasado que nadie quiere eliminar. Pero tampoco repetir. Es más, conviene que permanezca en la memoria de todos para saber qué turismo quiere el municipio de Calvià, del que forma parte Magaluf, Palmanova, Santa Ponsa, Paguera, Portals Nous o Illetes, entre otras localidades. Y lo tiene claro: sostenible y de calidad.

Hace ya tiempo que la isla empezó a poner coto a las copas baratas. En 2020, el Gobierno balear publicó un decreto ley contra el turismo de excesos. En 2024, la normativa fue modificada por otro decreto que apuesta por el turismo responsable y la mejora de la calidad en zonas turísticas. ¿El resultado? Hoteles que han sido remodelados y mejorados, dejando atrás las tres estrellas y el balconing; turistas que ya no sólo son ingleses: hasta la isla viajan ya americanos o australianos; precios más elevados; un cliente más exigente que pueda -y debe- viajar a Calvià en cualquier momento del año; un ocio nocturno que convive con el tardeo y los clubes de playa, cada vez más demandados; convertir lo tradicional en un lujo que realmente se disfrute y valore; y, por supuesto, una población que se desvive por su enclave y que ha de tenerse en cuenta como actor principal en este nuevo enfoque turístico.

Este destino 365 destaca por sus playas, paisajes naturales y una oferta cultural, deportiva y de ocio diversa. El municipio cuenta con una amplia oferta hotelera y gastronómica, así como una variada propuesta comercial y de entretenimiento. Con más de 50 kilómetros de costa y un fuerte enfoque en el turismo sostenible, Calvià se posiciona como un referente en experiencias turísticas de calidad para familias, parejas, amigos y para el turismo profesional.

Aguas cristalinas

Las playas de Calvià ofrecen entornos únicos y naturales que sobresalen por su extensa amalgama de tonos azules sobre arena fina y paisajes rocosos donde se prioriza la conservación de los ecosistemas marinos y costeros. En muchas de sus playas, las actividades motorizadas han sido eliminadas y las zonas de baño se han ampliado de 90 a 200 metros, el máximo que permite la ley, para preservar la integridad del entorno.

Proteger a la posidonia es vital pues forma parte del paisaje, tanto submarino como de la propia playa, y su presencia es sinónimo de buena salud del ecosistema. Por ello, Calvià aplica los más exigentes protocolos de limpieza de esta planta con el fin de preservar al máximo el entorno, retener la arena en las playas y garantizar su ciclo natural. De hecho, existen boyas inteligentes con anclajes ecológicos que miden la calidad del aire y agua y lo monitorizan.

Es también el tercer municipio de España con más playas certificadas con la Q de Calidad Turística. Los tonos azulados de sus aguas conquistan el corazón de cualquiera. Buganvilia, Illetes, Cala Contesa, Portals Nous, S'Oratori, Es Carregador, Palmanova, Son Maties, Magaluf, Cala Vinyes, Ses Penyes Rotges (El Toro), Santa Ponça, La Romana, Torà y Palmira son los 15 enclaves de lujo que el turista puede disfrutar no sólo en verano. Recientemente, la playa de Magaluf, desde la que se divisa la isla de Sa Porrassa, ha inaugurado la primera fase de la remodelación del paseo marítimo. Construido en 1990, hoy representa ese turismo más responsable, inclusivo y respetuoso con el entorno. Con un diseño actual y urbano, cuenta con una plantación de palmeras para crear áreas de sombra natural así como la formación de dunas estabilizadas con vegetación autóctona mediterránea.

Playa Santa Ponça Turismo de Calvià

Al principio de este entorno privilegiado, destaca Nikki Beach Mallorca, un exclusivo 'beach club' y restaurante situado frente al mar. Esta compañía es una de las más populares y reputadas del sector. Está presente en Mallorca, Marbella e Ibiza pero también en Miami (EE.UU.), Saint-Tropez (Francia), Koh Samui (Tailandia) o Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Inaugurado en 2012, cuenta con una piscina de aguas cristalinas rodeada de tumbonas, restaurante al aire libre, bodega y salón interior. Tiene acceso directo a la playa y los turistas más exclusivos que deseen llegar hasta aquí pueden hacerlo por mar: al encontrarse estratégicamente ubicado entre Port Adriano y Puerto Portals, pueden disfrutar del servicio gratuito de Nikki Beach de recogida en los pontones y yates.

Pero da igual cómo llegues. Ya sea a bordo de un yate o a pie, es un lugar ideal para experimentar la más alta gastronomía local con toque internacional, pasar el día en la piscina, disfrutar de un cóctel o de sus particulares fiestas y eventos.

Descubrir Calvià implica también vivir sus atardeceres. Para ello, nada mejor que el mirador de las islas Malgrats, ubicado en Santa Ponça, reserva marina junto a la isla del Toro. Hasta aquí se puede llegar en coche y hay varios espacios en los que poder sentarte, dejar el móvil a un lado y disfrutar de una espectacular puesta de sol.

Oferta deportiva

Bajo la nueva filosofía turística, Calvià busca ser algo más que playas y calas porque su objetivo es ser destino todo el año. Exprimir la isla implica conocer sus pueblos, gastronomía, oferta cultural, deportiva o la Sierra Tramontana. Así, es también un buen destino para los amantes del deporte. De cualquier práctica deportiva.

El municipio cuenta con cuatro puertos deportivos: Puerto Portals y Port Adriano, muy lujosos; y el club náutico de Santa Ponça y de Palmanova, más familiares. También es perfecto para los golfistas: cuenta con un total de cinco campos de golf. Entre ellos, T-Golf, un lugar exclusivo apto sólo para los jugadores más exigentes. Aquí también se puede disfrutar de la gastronomía de la isla o de los animales, pues desde su fundación protegen y cuidan la fauna local.

Imagen de noche de Port Adriano Turismo de Calvià

Es también un paraíso para los tenistas, gracias a sus seis clubes de tenis, entre los que se encuentra el Mallorca Country Club, creado en cooperación con Wimbledon; y para los ciclistas, entre cuyas diferentes rutas se encuentra la de la Sierra de Tramontana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Una de sus etapas se realiza en la vertiente sur del Galatzó, una finca ideal también para los senderistas.

Patrimonio cultural

La Finca Galatzó es, de hecho, un paraíso natural, arqueológico y patrimonial de Mallorca. Ubicada al norte del municipio, en las proximidades de Es Capdellà, tiene cuatro itinerarios de senderismo (S'Esclop, Sa Vinya, Ses Planes y Ses Sínies) que suman un total de 35 kilómetros, ideales para la observación de la flora y fauna autóctona. Estos caminos permiten adentrarse en la belleza natural y cultural de la Serra de Tramuntana.

Visitarla es también hacer un viaje en el tiempo gracias a su patrimonio histórico y arquitectónico, con más de 9.000 m² de construcciones que incluyen la casa principal, edificios auxiliares y otras instalaciones. La casa principal, de gran monumentalidad, se articula alrededor de un típico patio mallorquín, conocido como 'clastra'. En ella se encuentran elementos de interés como una almazara, una capilla restaurada en el siglo XX y un jardín tradicional. También conserva valiosos vestigios de su pasado, con más de 15 yacimientos arqueológicos de épocas pre-talayóticas y talayóticas, así como restos de cerámica romana y árabe, lo que sugiere que la finca pudo haber tenido sus orígenes en una alquería árabe.

El tiempo para haberse detenido también en Puig de Sa Morisca, un parque gratuito abierto todo el año en el que conocer la cultura talayótica, exclusiva de las Baleares, el asentamiento almohade y el lugar de la primera batalla de la conquista cristiana de la isla. Desde su cima se puede contemplar una de las mejores vistas panorámicas del territorio.

El punto más alto de Puig de Sa Morisca (arriba); una familia caminando por la Finca Galatzó (abajo izquierda) y la casa principal de la misma (abajo derecha) Turismo de Calvià

Y, por supuesto, nadie puede irse de la isla sin conocer el pueblo de Calvià. Con una población de 2.592 habitantes, no se encuentra en primera línea de playa. Los ataques piratas que sufrió durante siglos hizo que la población estableciera su residencia en el interior de la isla y poder tener así tiempo para defenderse. Por ello, hubo 168 torres defensivas en toda la isla, cuyas primeras 28 fueron construidas por los romanos, luego ampliaron los árabes y después los cristianos.

Casi todo el centro es peatonal y como municipio existe desde el siglo XIII. Recorrer sus calles es hacer un viaje al pasado de aquellos asaltos pues la construcción mallorquina mira hacia dentro, sin dar pista alguna de lo que realmente esconden: sus gruesos muros no hacen presagiar la gran vida interior que albergan, con sus grandes e iluminados patios.

Calvià Vila es el centro administrativo del municipio. Situada a 14 km de Palma, la capital de Mallorca, alberga la iglesia de San Juan Bautista, neogótica, cuya construcción se llevó a cabo alrededor de una primera capilla construida en tiempo árabe. De aquel edificio originario apenas se conservan restos debido a las numerosas construcciones posteriores que se llevaron a cabo en diferentes épocas. Hoy, el edificio actual presenta una fachada historicista que combina elementos neorománicos con un gran ventanal neogótico y dos esbeltas torres gemelas con el campanario.

Frente a ella, se encuentra la plaza, lugar clave en Calvià. Aquí es donde tienen lugar todas las fiestas y celebraciones. Ofrece unas magníficas vistas pero, además, en este enclave, se encuentra el mural con la historia del municipio para que nadie se vaya de aquí sin conocer la historia de un enclave que fue muy pobre hasta la llegada del turismo en los años 60'.