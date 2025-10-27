Suscribete a
ABC Premium

Magaluf pone fin al balconing: Calvià se reinventa como destino principal de Mallorca

El municipio busca la desestacionalización mientras apuesta por la sostenibilidad y el lujo

Cuatro hoteles en Calvià para disfrutar de la isla de Mallorca

Vista aérea de la playa de Magaluf
Vista aérea de la playa de Magaluf Turismo de Calvià
Ana I. Martínez

Ana I. Martínez

Calvià (Mallorca)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Magaluf es, quizás, el enclave mallorquín de mayor fama. El llamado 'turismo de borrachera' o la práctica del balconing (saltar a la piscina de un hotel desde el balcón o la terraza de una habitación), formaron parte de la historia de la isla ... durante varios veranos. Y sí, se trata de un pasado que nadie quiere eliminar. Pero tampoco repetir. Es más, conviene que permanezca en la memoria de todos para saber qué turismo quiere el municipio de Calvià, del que forma parte Magaluf, Palmanova, Santa Ponsa, Paguera, Portals Nous o Illetes, entre otras localidades. Y lo tiene claro: sostenible y de calidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app