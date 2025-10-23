El circuito de arte de Miami, mucho más que playa tropical

Normalmente, quien visita Miami por primera vez llega armado de un buen repertorio de coloridas imágenes alentadas por el tópico de destino de playa y clima tropical, de patinadores con el torso desnudo, de compras y de cócteles al atardecer.

Todo eso lo ofrece ... la ciudad de Florida con sus extensas arenas blancas, su estilo despreocupado, su poderosa influencia latina y su intensa energía. Pero si se levanta la vista, y se abren bien los ojos, el descubrimiento de su arquitectura y de su gran oferta de museos y actividades artísticas demuestra que, debajo de su animada superficie, hay una importante vida cultural.

Justamente la zona más turística de Miami, Miami Beach, que comprende una serie de islas unidas al continente por puentes, es un verdadero reducto del art decó, el movimiento de líneas geométricas, espíritu decorativo y tonos vibrantes que floreció hace un siglo, en el período de entreguerras.

Allí está ubicado el barrio de South Beach, con sus playas de casetas de madera pintadas de colores y su célebre calle Ocean Drive, que junto con los bares, discotecas y restaurantes de moda, y el paseíllo que se dan por ella todo tipo de personas y de llamativos vehículos, esconde la mayor sorpresa.

Solo hay que levantar la mirada. Toda esta zona alberga edificios muy bien conservados que ostentan la arquitectura ornamental típica del art decó, lo que proporciona al visitante un maravilloso viaje en el tiempo -casi parece sonar jazz al observarlos-.

Como relata Eleanor Goldstein en el libro 'South Beach, stories of a renaissence', escrito junto al fotógrafo Joe Davis y al emprendedor, historiador y guía Charles J. Kropke, durante los años 30 del siglo pasado «casi 200 hoteles y 500 apartamentos fueron construidos con el estilo art decó«, con »elaboradas fachadas, capiteles futurísticos, aires náuticos y neones«.

Hoteles Leslie y Ocean Surf, y más edificios de Sout Beach de estilo art decó

Durante la Segunda Guerra Mundial, Miami se convirtió en un gran escenario de entrenamiento militar, y a su término las coquetas edificaciones comenzaron su decadencia, y muchas incluso fueron reemplazadas por estructuras de mayor tamaño y capacidad y detalles menos costosos.

Un grupo de defensores del valor patrimonial de aquel legado se movilizó en los años 70, encabezados por la combativa periodista Barbara Capitman, para salvar lo que quedaba del art decó de las garras de la especulación inmobiliaria y el abandono. Llegaron a registrar más de mil y consiguieron, en 1979, ser incluidos en el registro nacional de sitios históricos.

Entonces comenzó la reconstrucción y la puesta en valor, que hoy se evidencia en el orgullo con el que estos peculiares edificios de esquinas redondeadas y suelos de terrazo exhiben sus atributos en los tour dedicados a conocerlos y en el museo del art decó (Art Deco District Welcome Center, 6 euros la entrada) que tiene el barrio.

Ese paseo podría incluir, entre otros, el edificio circular del correo (Post Office), en Washington Avenue, donde también está el hotel Astor, y Essex House y The Hotel en Collins Avenue. El mayor enclave, Ocean Drive, ostenta los hoteles Park Central, Colony, Waldorf Towers, Edison, Victor, Leslie, Crescent, Carlyle, entre otros. En todos ellos, además de admirar su exterior, también es conveniente entrar al lobby, normalmente también preservado.

Mucho más para ver

Museos Frost, de ciencia y mundo marino, y Pérez, de arte moderno, e Instituto de Arte Contemporáneo, en Design District.

Miami tiene otros dos estilos arquitectónicos, el llamado Mediterranean Revival y el Miami Modern (MiMo). Hay circuitos armados para cada uno de ellos, junto con los que recorren el curioso barrio dedicado al arte urbano, Wynwood.

Pero la ciudad además destaca por su oferta museística. Hay para adultos y niños, para apasionados del arte en general, del diseño -todo un barrio, el Design District, es una gran galería en este sentido-, de la historia, del cine, de la música o de la naturaleza.

Algunos de los más singulares e interesantes son el Pérez Art Museum, un gran espacio dedicado al arte moderno y contemporáneo y con muestras temporales y permanentes (15 euros la entrada adultos, cierra martes y miércoles) y el de ciencias Frost, ubicado justo enfrente del anterior y que maravilla con su planetario y su gran acuario en altura.

Muy cerca está además el Arsh Center, cuya programación incansable de espectáculos y conciertos permite palpar la vibrante vida cultural de Miami y que posee el segundo escenario más grande de EEUU tras el Metropolitan de Nueva York. El espacio, construido a partir de la donación de la exbanquera Adrienne Arsh, es la sede del Miami City Ballet y de una compañía de ópera de 80 años pese a la juventud relativa de la ciudad costera.

Otra visita impostergable es la villa Vizcaya, junto a la bahía Biscayne y de exquisito estilo Mediterranean Revival pues evoca al neorrenacentista italiano del siglo XVI. Fue la residencia de un empresario, James Deering, fallecido en 1925, y, tras varios usos, finalmente se convirtió en un museo del arte y el mobiliario de la época, junto con la jardinería que rodea a la enorme propiedad.

Museo y jardines Villa Vizcaya, en Coconut Grove

Hay que tener en cuenta que en Miami la temporada fuerte comienza en este mes de octubre, una vez superado el calor vigoroso del verano y las lluvias. Es la mejor época para visitar este rincón y poder alternar entre sus paradisíacas playas y los imprescindibles paseos en barco (es la única manera de acceder a algunas islas privadas donde tienen su residencia famosos americanos y millonarios) con la visita tranquila a sus barrios más emblemáticos.

Son impostergables Little Havana, o pequeña Habana, con sus puros, sus cafecitos o 'coladas', su ajedrez y su acento cubano; el coqueto Coral Gables; el residencial de moda Coconut Grove; el centro administrativo y financiero, Downtown y Brickle, también en tendencia, o el citado grafitero Wynwood.

Ahora vienen su gran cita internacional con el arte, la Art Basel Miami Beach (del 5 al 7 de diciembre), con un calendario de exhibiciones, demostraciones y activaciones en todos los museos y en las calles de la ciudad, con especial hincapié en Wynwood y en Design District.

Si lo que se quiere es completar el paseo en Ocean Drive con disfraces, jazz y mucho ambiente de época, el Fin de Semana Art Decó será del 9 al 11 de enero.

Dónde alojarse en Miami

Una opción útil y frecuente para alojarse en esta ciudad costera es South Beach, donde se ubican los hoteles más importantes y emblemáticos. Uno de ellos es Eden Roc Miami Beach, diseñado en los años 50 por el francés Morris Lapidus.

Fue un ícono de la época, con huéspedes ilustres e innumerables anécdotas. Fue posteriormente restaurado y dotado de todas las comodidades actuales. Desde sus suites con balcón al mar el paisaje es idílico, pues está en primera línea.

Tiene spa, salas de eventos, piscinas y varios restaurantes, entre ellos Nobu, pues comparte edificio con el hotel de esta marca.

Otra alternativa es alojarse en un barrio residencial en tendencia, donde se puede ver un poco más la actividad de la población local e ir a las mismas tiendas y restaurantes que ellos. Es el caso de Coconut Grove.

Allí se levanta el inigualable The Mayfair, un original hotel de estilo tropical y selvático, aunque dotado de todas las comodidades y amplias y singulares suites.