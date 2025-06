Un londinense, dos parisinos, dos italianos, un chino, un tailandés, un estadounidense y un mexicano son los diez mejores hoteles del mundo según La Liste 2025, la publicación francesa especializada hasta hace dos años solo en restaurantes.

Rival desde 2015 de la famosa y pionera Guía Michelin, como ella distingue también, desde 2023 ambas, a los alojamientos. Sin embargo, en su caso no lo hace a través del criterio de anónimos inspectores que dan las Llaves Michelin, sino en base a un algoritmo propio que combina críticas con comentarios de clientes y de profesionales del sector.

Este 2025, los diez hoteles que mejor puntuación han obtenido en su sistema -99,5- son La Réserve, de París; The Connaught and The Savoy, de Londres; Il San Pietro, de Positano; Cheval Blanc, también en la capital francesa; J.K. Place, en Capri; Mandarin Oriental Bangkok; The Peninsula, tanto el de Shanghai como el de Chicago, y el mexicano Rosewood Mayakoba.

Dos españoles figuran en el apartado de premios especiales que da en paralelo La Liste. Se trata del Four Seasons Resort de Mallorca, que ha ganado en la categoría de 'mejor apertura del año' junto con otros cinco establecimientos de diversos puntos del globo, y el Esperit Roca, situado en Gerona y de los hermanos Roca, que ha sido uno de los diez ganadores del galardón 'Discovery Gem' ('descubrimiento de una gema').

Tendencias en la alta hotelería

Junto con sus premios, La Liste ha revelado las que son, según su trabajo, las tendencias del sector de la hostelería de lujo este año. En este sentido, asegura que el segmento muestra que continúa creciendo y ofreciendo niveles aún más altos de servicios y comodidades, con un alto grado de personalización.

Sumado a ello, todos los hoteles ganadores se distinguen por su integración armoniosa con el entorno y por contar con la tecnología más avanzada pero sin que sea visible para el huésped (todos ofrecen 'smart rooms' con domótica e inteligencia artificial para adecuar desde la temperatura o la luz hasta la música u otras prestaciones).

Además, el 'wellness' ha pasado de ser un servicio complementario al eje central de la propuesta de los hoteles en cuanto a experiencias, y estas son cada vez más variadas y punteras.

La Liste también recalca la importancia de que los alojamientos permitan una inmersión cultural auténtica con el destino. «Se convierten en embajadores del territorio a través de la artesanía, la gastronomía, las tradiciones locales y las experiencias inmersivas», indica la organización creada por Philippe Faure. «Los hoteles ya no son solo lugares donde quedarse», asegura.

