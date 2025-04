Los expertos españoles opinan: qué es lo que hace falta para que todos nos enganchemos al metaverso

El metaverso lo va a devorar todo en la próxima década. O, al menos, eso es lo que piensan un buen puñado de grandes tecnológicas encabezadas por la Meta de Mark Zuckerberg . De acuerdo con inversores y analistas, estos nuevos mundos ... virtuales en los que trabajaremos, quedaremos con amigos o iremos a conciertos gracias al uso de gafas de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, moverán cientos de miles de millones de euros a finales de década . Sin embargo, para que eso ocurra, y la experiencia resulte tan inmersiva e interesante como se promete, queda trabajo por recorrer. Además, hará falta convencer a ese usuario que, hasta el momento, no ve la necesidad de encasquetarse un visor .

«El metaverso es un concepto en sí. Todavía se está formando. Es una infraestructura en la que todo estará conectado. No es una aplicación de Meta. No va a ser un monopolio. Va a ser como Internet. O, al menos, eso es lo ideal», explica en conversación con ABC Cynthia Gálvez , ingeniera informática especializada en Realidad Aumentada (AR) que hace unos meses estuvo probando el metaverso desarrollado por la empresa Niantic, la misma que está detrás del videojuego 'Pokémon GO', junto a otros cientos de creadores.

Cynthia Gálvez Fabián Simón

Gálvez espera que la Realidad Aumentada, que al final consiste en colocar información digital en el mundo real, «se adoptará de forma más transparente» en los próximos años: «La utilizarás sin darte cuenta, como en las redes sociales, donde se utilizan filtros faciales que son posibles gracias a esta tecnología. Va a estar democratizada». Con todo, explica que, en un primer momento, es posible que los nuevos mundos virtuales estén destinados, en concreto, «a un segmento de usuario específico . Un poco más 'geek' (amante de la tecnología)». También apunta que «los jóvenes que están utilizando ahora las redes sociales serán seguramente en una década los que comiencen a tocar la puerta del metaverso».

Hay que enseñar la tecnología

Meta está haciendo esfuerzos por acercar sus gafas VR, las populares Oculus Quest , al mayor número de usuarios posible. Aquí, en España, ya es fácil ver el visor en expositores de tiendas como Fnac o MediaMarkt. Su precio, que se mueve entre los 350 y los 450 euros en función del almacenamiento interno, lo convierte en un dispositivo relativamente asequible, al menos si lo comparamos con los de la competencia. El ingeniero informático y trabajador de Meta Luca Mefisto explica a este diario que para que la Realidad Virtual llegue al gran público es capital mostrarla adecuadamente . Sin recurrir a experiencias complejas que abrumen.

«Meta está haciendo un buen trabajo. Estas Navidades ha habido muchas ventas de VR, pero todo sigue estando muy enfocado al videojuego. Al final, si tú sabes lo que le gusta a una persona, es fácil enseñarle experiencias en Realidad Virtual que resulten interesantes. Si no se ha probado VR, es bueno empezar con algo más sencillo, por ejemplo, alguna experiencia de exploración. Yo enseño mucho una de National Geographic en la que eres un fotógrafo en el Ártico y es muy sencilla. Si sabes hacer bien una demostración es fácil que a la otra persona le guste », dice Mefisto.

Luca Mefisto Pepe Marín

Gálvez, por su parte, añade que quizá en tecnologías como la Realidad Virtual todavía falta que aparezcan experiencias que arrastren al consumidor a la tienda a comprar un casco : «Falta la 'killer aplication'. Tenemos que observar más a los usuarios, porque ellos mismos nos dan las claves de lo que hay que hacer». Y también más profesionales capacitados para crearlas, como explica Edgar Martín-Blas, director ejecutivo de la empresa especializada en la creación de metaversos Virtual Voyagers : «Aquí el problema que hay es que no hay empleados del metaverso. Suelen ser empresas concretas que, cada una, está especializada en un nicho»

Por su parte, Albert García, ingeniero informático especializado en 'machine learning' y, como Mefisto, trabajador de Meta, señala que todavía hay cosas que se pueden hacer mejor a nivel de hardware : «Los visores tienen que resultar más cómodos y hay que mejorar las baterías. La potencia igual también tiene que desarrollarse un poquito más. Eso es lo obvio. Desde el punto de vista social, yo creo que también hace falta que la gente pueda ver las posibilidades de esto de una forma positiva».

«Meta es Nokia, Apple es iPhone»

Por el momento, Meta es la compañía que está copando el mercado de la Realidad Virtual con sus Oculus Quest. La competencia se encuentra muy lejos, y los expertos apuntan que para que la tecnología llegue a más usuarios hace falta nuevos competidores y dispositivos. Por lo pronto, el medio especializado 'The Verge' informaba hace unos días de que Google , después de arrastrar varios fracasos con esta tecnología la pasada década, está trabajando en un nuevo visor que podría llegar a los estantes de las tiendas en 2024 . Sin embargo, a día de hoy, los ojos de desarrolladores e inversores están fijos en Cupertino , en concreto, en las oficinas de Apple.

La mayoría de analistas apuntan que la firma de la manzana presentará su primer visor a finales del presente 2022 o a principios de 2023 . «La entrada de Apple supondría un punto de inflexión, porque tiene consumidores que están completamente enamorados de la empresa y son capaces de gastarse 1.300 euros en un móvil», explica Gálvez.

Edgar Martín-Blas Óscar H. Fraile

Aunque Apple no inventa nada, a lo largo de su historia ha sido reconocida por su gran capacidad para democratizar productos. Pasó con los 'smartphones', las tablets y, más recientemente, con los 'smartwatches' y los auriculares inalámbricos. La tecnología que permita que el metaverso cristalice podría ser el siguiente paso . «Si hemos vivido esta explosión con Meta, cuando Apple lance sus gafas se va a multiplicar la histeria por diez. Oculus es un producto muy bueno, pero podría pasarles como a Nokia. Con Apple estaríamos hablando del nuevo iPhone. La empresa trae la masificación y te abre al usuario que no es 'techie'», explica el director ejecutivo de Virtual Voyagers.