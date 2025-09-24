El nuevo yate de Benetti cuyo interior parece una villa de lujo

Suscribete a
Con una de las piscinas más grandes de su categoría y la terraza solárium más grande del segmento de barcos de 40-45 metros, este diseño es todo lo que se necesita para una segunda residencia en alta mar

Así es el Oasis 42M, el nuevo yate de lujo del astillero Benetti
El astillero Benetti, uno de los más prestigiosos del sector náutico, ha presentado nuevas embarcaciones con las que soñar e imaginarse en las próximas vacaciones de verano, diseños que cada vez son más similares a esas villas de lujo que se venden por millones ... de euros y que ofrecen, por tanto, la posibilidad de convertirlo en un segundo hogar sobre el agua. Revelado al mundo por primera vez en el Cannes Yachting Festival, El Oasis42M es una auténtica joya que explora una nueva dimensión acercando aún más a sus huéspedes a la naturaleza. El éxito ha sido tal que ya hay un primer ejemplar vendido y su botadura está prevista para 2027. Lo que no ha transcendido todavía es su precio.

