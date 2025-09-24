El nuevo yate de Benetti cuyo interior parece una villa de lujo

El astillero Benetti, uno de los más prestigiosos del sector náutico, ha presentado nuevas embarcaciones con las que soñar e imaginarse en las próximas vacaciones de verano, diseños que cada vez son más similares a esas villas de lujo que se venden por millones ... de euros y que ofrecen, por tanto, la posibilidad de convertirlo en un segundo hogar sobre el agua. Revelado al mundo por primera vez en el Cannes Yachting Festival, El Oasis42M es una auténtica joya que explora una nueva dimensión acercando aún más a sus huéspedes a la naturaleza. El éxito ha sido tal que ya hay un primer ejemplar vendido y su botadura está prevista para 2027. Lo que no ha transcendido todavía es su precio.

Imagen de las espectaculares zonas exteriores benetti yachts

Esta embarcación de 42 metros de eslora, considerada como el refugio definitivo para clientes que buscan una nueva dimensión de navegación, muestra un perfil elegante y atemporal firmado por RWD e inspirado en la arquitectura contemporánea y el diseño automotriz. La idea a la hora de dar forma a este yate de lujo era crear espacios habitables ampliados reforzando la sensación de bienestar en alta mar junto con una ingeniería sostenible que garantiza una calificación de 3 estrellas en el Índice Sea.

Una cubierta Oasis Deck mejorada ofrece una de las piscinas más grandes de su categoría –tiene 8,3 metros cuadrados–, así como un espacio transformador que conecta a los huéspedes con el mar, una cubierta retráctil que se extiende hasta una cubierta de popa ininterrumpida de 100 metros cuadrados. Esto da una sensación de amplitud y libertad desde el mismo momento en el que se pone un pie en ella.

Imágenes del interior del Oasis 42M Benetti

En la parte superior hay una terraza solárium que con 17,3 metros es la más grande en el segmento de yates de 40-45 metros. Este espacio está pensado para relajarse al sol, organizar cenas y veladas con amigos y familiares y entretenerse. Además, se puede personalizar e incluir algunos extras como un bar, un salón o una bañera de hidromasajes. Otro espacio exterior a destacar es un amplio salón en la cubierta de proa que garantiza así hasta tres áreas distintas para diferentes momentos y estados de ánimo.

Por su parte, el diseño interior es fruto de la visión de la arquitectura de Bonetti/Kozerski y en él se han utilizado materiales naturales y alternativos como azulejos, metal o inserciones de travertino. Aquí se distribuyen un salón panorámico, un comedor que se integra con la cubierta Oasis, una cocina profesional y una zona de bienestar configurable en la que se puede incluir un gimnasio, spa o cine e incluso con una terraza abatible.

La cubierta superior ofrece un excepcional apartamento panorámico para el propietario de 50 metros cuadrados con amplios ventanales y una terraza privada de 40 metros cuadrados. El Oasis 42M puede acomodar en total hasta diez huéspedes en cinco camarotes y a ocho miembros de la tripulación.