El antiguo yate del Rey Juan Carlos I se puede alquilar por 20.000 euros al día

Lola Agüero Mohino Madrid 03/09/2025

Ibiza es sinónimo de yates lujosos, sobre todo, en verano, cuando muchos famosos lo eligen como destino vacacional. En su puerto descansa actualmente el Foners, el yate anteriormente llamado Fortuna que perteneció al Rey Juan Carlos I. Durante su reinado, la embarcación fue escenario de las vacaciones del monarca junto a su familia, así como de ilustres invitados.

El antiguo Fortuna fue construido en el año 2000 en los astilleros de IZAR de San Fernando, en Cádiz. Fue un regalo por parte de 22 empresarios de las Islas Baleares al entonces Rey para su propio disfrute. En 2013, Don Juan Carlos I renunció a su uso y fue devuelto a la Fundación Turística y Cultural de las Islas Baleares. Posteriormente fue vendido a la empresa española Baleària que, tras intentar ponerlo de nuevo en el mercado sin éxito, finalmente ha optado por ofrecerlo en alquiler a través de la empresa Bluebnc, espealizada en yates de lujo y con sedes en España, Fracia, Italia y Grecia.

Características del barco

Estas son algunas de las instalaciones del barco como los camarotes o un salón interior y exteror BLUEBNC

El yate Foners dispone de cuatro camarotes que pueden alojar a ocho personas. Tiene numerosos espacios al aire libre como una gran terraza con tumbonas y un bar, un comedor en la parte de la cubierta de la popa para comer al aire libre y un solarium para tomar el sol en la cubierta de la proa. En cuanto a su interior, destaca la sala de cine y una zona para comer o cenar. Para acceder el agua, hay disponible una escalera de baño hidráulica.

Todos los equipos para disfrutar en el mar, el puesto de mandos y una zona de descanso exterior BLUEBNC

También tiene otras instalaciones como un jacuzzi y numerosos 'juguetes' para realizar actividades en el mar como una plataforma gigante, motos de agua que requieren licencia para conducirlas, tablas de paddle surf, equipamiento para realizar snorkel, skis de agua y jets de ski.

Su precio varía en función del mes. En los dos meses centrales del verano, julio y agosto, el precio es más elevado, alcanzando los 21.336 euros al día. En septiembre, navegar en el antiguo Fortuna cuesta 20.149 euros al día, un precio similar a la cantidad que se paga en el otoño e invierno, unos 19.000 euros. El precio incluye capitán para navegar, aunque no combustible.

Esta embarcación busca un uso tras la imposibilidad de venderla por falta de compradores. El negocio de alquiler de yates de lujo es cada vez más habitual porque son muchas las personas que deciden pasar las vacaciones en el mar con amigos y familia. Incluso algunos famosos que podrían tener su propio yate optan por alquilar embarcaciones.